Detectan Altos Contaminantes en Agua de Ríos, Pozos y Lagos de la Región

Tapachula, Chiapas; 20 de marzo del 2022.- «La mayor parte de los cuerpos de agua que hay en la región del Soconusco están contaminados por diferentes compuestos, los mismos que se desprenden de las actividades humanas», reveló la doctora, Karina Guillén, investigadora y coordinadora del departamento de Ciencias de la Sustentabilidad, quien aseguró que también se deriva de los trabajos agrícolas y de las labores domésticas, entre otras.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, agregó que no hay un porcentaje definido sobre esa contaminación, debido a que los cuerpos de agua son cambiantes, es decir, por las lluvias o por la dinámica de la población que también varía, «pero sí es definitivo: Están contaminados».

Explicó que una de esas causas, sino la principal, son las descargas de aguas residuales a los ríos, por lo difícil que es implementar los sistemas de tratamiento, pero también hay otro efecto negativo como lo es el riego de cultivos con aguas contaminadas con sustancias químicas, que luego se filtra al subsuelo.

Asimismo, los residuos de las casas se van a esos drenajes y en la mayoría de los casos no pasa por una planta de tratamiento por diversos motivos, y al final esos líquidos en gran proporción contaminan los mantos freáticos.

«Esa situación es preocupante porque, aunque hay mucha disponibilidad de agua en la zona, no hay una conciencia ambiental en la población y todos contribuyen de alguna manera a la contaminación del agua», apuntó

Por todo eso, asegura que en esa esfera se desarrollan investigaciones enfocadas a tratar dos vertientes: una es alcanzar estrategias para el tratamiento y disminuir la contaminación que llega a los cuerpos de agua, y la otra es el monitoreo constante en los mantos como son ríos, lagos y pozos.

Reconoció que se requiere educación ambiental y que haya conciencia en la población, tanto en quienes se dedican a las actividades productivas, como también en la población en general, ya que hay mucho desperdicio que se tira al drenaje, incluidos residuos de sustancias químicas, como el aceite comestible y el industrial.

Por su parte, René Alejandro Flores Estrella, académico e investigador, manifestó que la población utiliza agua dulce, la misma que se extrae de mantos superficiales y subterránea, de los acuíferos, como son los pozos artesanos.

Explicó que el problema es la extracción excesiva de agua de los acuíferos, los cuales se vaciarían. En ese sentido, dijo que la utilización del líquido en forma de saneamiento, uso público, agroindustria o la industria, provocan de alguna manera, a través de su uso, la contaminación del líquido.

Si se descarga de manera directa a los mantos o no se trata antes de desecharlo, podría contaminar no solo las aguas superficiales, sino también los acuíferos, o sea el manto subterráneo.

Advirtió que, cuando se extraiga esa agua de los pozos artesanos, habría que tratarla porque hay indicios de algunos contaminantes encontrados en muestreos anteriores. EL ORBE / Nelson Bautista