Cobro de Piso Podría Estar Saliendo Desde el CEFERESO de Villa Comaltitlán

* Empresarios Exigen a las Autoridades que Investiguen.

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo del 2022.- La Costa de Chiapas, desde el municipio de Arriaga hasta el de Suchiate, se están presentando casos extorsiones vía telefónica, e donde el sector empresarial teme que el «cobro de piso» pudieran tener a los autores intelectuales desde el interior del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 15, con sede en el municipio de Villa Comaltitlán, en la parte media de l región Soconusco.

Así lo manifestó en entrevista para el rotativo EL ORBE el empresario del centro de Tapachula, Celestino González. quien aseguró que las cárceles, en lugar de ser lugares de readaptación, se han convertido en verdaderos peligros, ya que ahí proyectan planes tenebrosos y de ahí salen todas las llamadas a teléfonos fijos o móviles, que dan pie a múltiples extorsiones o cobros de piso.

De acuerdo a lo que han expresado los empresarios en la localidad, informó que los delincuentes llaman entre cinco a 10 veces a determinado número de usuario, en busca de que caigan en la cuenta y sea motivo para extorsionarlo o para exigirle determinada cantidad de dinero bajo la amenaza de que algo malo le van a hacer a un familiar o al mismo si no acepta la propuesta, lo que finalmente es causa de zozobra para la población.

Dijo que este asunto se complica porque, aparte de las cárceles estatales, también está el Cefereso, en donde se cree que hay más de mil reos de alta peligrosidad, que se nota por la estrategia de seguridad que adoptan cada vez que hay traslados hacia el aeropuerto o a las oficinas de los jueces que llevan las causas penales de cada uno de ellos.

Aseguró que Tapachula y el resto de los municipios de la región Soconusco tenían delitos, pero solo de robos de bolsos o cadenas, pero había tranquilidad, «y hoy se ha perdido este privilegio ya que las llamadas de extorsión están en todo momento y durante todo el día, por lo que recomendamos a que, si entra alguna llamada y no se tiene registrado ese número, que no conteste».

Insistió en que ese clima de inseguridad ha creado una psicosis ente los habitantes de toda la Costa de Chiapas, porque ahora resulta que también en sus propias casas prevalece el clima de inseguridad con las llamadas telefónicas del cobro de piso. EL ORBE / Nelson Bautista