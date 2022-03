Migrantes Presentan 516 Solicitudes de Amparo en Juzgados Federales

* Para Salir en Caravana Hacia la CDMX.

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo del 2022.- Unos 20 indocumentados marcharon este martes por el libramiento de la ciudad hasta llegar a las oficina de los juzgados federales para entregar 516 solicitudes de juicios de amparo, con los que planean salir en caravana hacia la Ciudad de México, según lo tienen planeado.

Esta fue la tercera ocasión que ese grupo de indocumentados marchó en la localidad para solicitar al gobierno de México, les extiendan documentos legales para que salir de la ciudad y recorran el territorio nacional sin ser detenidos.

Los extranjeros llegaron alrededor de las 11:00 horas a las afueras del edificio del Poder Judicial, en donde entregaron sus solicitudes.

Según su abogado representante, las amparos -si es que se los otorgan- no permiten el libre tránsito, sino que son para que los migrantes no sean detenidos, deportados y para que se les atienda, incluso el juez podría resolver en dónde serían atendidos, que incluso podría ser en ésta misma ciudad.

La postura de los migrantes es como resultado a que en Tapachula y en Suchiate no han sido atendidos en las oficinas federales y los soberbios funcionarios que están temporalmente a cargo.

La idea es salir en caminata, en cualquier momento, y hacer un primer recorrido que podría tener un descanso en el municipio de Huehuetán o llegar hasta el de Huixtla, si es que la Guardia Nacional se los permite.

Recalcaron que, si las autoridades federales cumplieran con la Ley de Migración, atenderían a 200 migrantes al día y no se tuvieran a tantos varados en la ciudad, «pero son los funcionarios que han creado ese tapón y beneficiado a los coyotes y polleros, quienes están cobrando hasta 5 mil dólares por sacar un extranjero», aunque no presentó pruebas sobre ello ni dio nombres.

Tampoco dijo que, si esa Ley de Migración se cumpliera en México, la frontera con Guatemala no estuviera abierta de par en par y estaría vigilada; además de que se harían operativos permanentes para asegurar y deportar a todos aquellos que entraron de manera ilegal a territorio nacional.

Indicó que la caravana saldrá el próximo lunes (ya no hoy miércoles como estuvieron diciendo), con la justificación de que van a hacer más solicitudes de amparo para otros indocumentados.

En los últimos meses, grupos de indocumentados salieron de Tapachula, caminaban unos cuántos kilómetros y bloqueaban la carretera costera para presionar al gobierno a que les dieran autobuses de pasajeros y oficios de salida para irse a radicar a otras regiones del país.

Fue tan grande el daño económico que provocaron a los chiapanecos con la paralización del transporte de exportación e importación; de carga y pasaje, así como de particulares que no pudieron trasladar sus mercancías hacia los centros de abasto, llegar a sus trabajos o a la escuela, que la sociedad y choferes tomaron la ley por sus manos.

Armados con palos, piedras y otros objetos, los pueblerinos y conductores se enfrentaron contra los extranjeros y, aún cuando hubo resistencia, los desalojaron de las carreteras y restablecieron el orden. EL ORBE / M. Blanco