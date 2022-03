Suspende SSA Servicios de Clínica en Tapachula, por Incumplir Normatividad Sanitaria

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 29 de marzo de 2022.- La Secretaría de Salud de Chiapas, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), procedió con la suspensión de servicios y actividades del área quirúrgica del establecimiento médico denominado CEDIS Hospitalización del municipio de Tapachula, por incumplimiento de la ley en la materia.

Derivado de una verificación sanitaria realizada por personal de la Coordinación de Protección contra Riesgos Sanitarios del Distrito de Salud número VII, a raíz del fallecimiento de una persona del sexo femenino que se sometió a un procedimiento quirúrgico estético en dicha clínica, se observaron diversas anomalías en el mencionado servicio, por lo que se aplicó la medida de seguridad sanitaria.

El personal verificador encontró que el profesional de salud del establecimiento CEDIS Hospitalización que realizó la intervención estética no cuenta con la documentación oficial que lo acredite como especialista en cirugía plástica.

Asimismo, se identificó que la clínica no cuenta con servicio de transfusión; no tiene a su disposición un banco de sangre; el almacén de medicamentos no cubre los requerimientos de temperatura; y la central de equipos y esterilización no guarda adecuadamente el material estéril.

Ante la creciente demanda de los servicios de salud relacionados con la estética, la Secretaría de Salud del estado, a través de la Dipris, exhorta a la población a acudir a aquellos establecimientos legalmente constituidos y que cuenten con autorización sanitaria, condiciones sanitarias y personal especializado, a fin de evitar graves riesgos a la salud, que pueden ser permanentes o fatales.

De la misma manera, invita a los responsables de este tipo de establecimientos médicos a apegarse a lo que establece la Ley General de Salud en el artículo 272 bis respecto a que para la realización de cualquier procedimiento médico quirúrgico de especialidad, los profesionales que lo ejerzan requieren de cédula de especialista legalmente expedida por las autoridades educativas competentes y certificado vigente de especialista que acredite capacidad y experiencia en la práctica de los procedimientos y técnicas correspondientes en la materia.

La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios continuará con las acciones de vigilancia hacia los establecimientos que se publicitan u ofertan algún tipo de actividad relacionada con la estética, con la finalidad de garantizar que la prestación de servicios cumpla con los requerimientos normativos.