Colonos de Nuevo Milenio Exigen Rehabilitación del Alumbrado Público

* Parte de la Colonia no Cuenta con Lámparas.

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo del 2022.- La colonia Nuevo Milenio, que se ubica al sur ponente de la ciudad, está totalmente abandonada por las autoridades, ya que tiene mucho tiempo en que no se ejecuta una sola obra en ese lugar, además de que tampoco dan el mantenimiento a los servicios públicos y por lo mismo hay infinidad de carencias.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, Victoriana Miguel Pérez, en voz de los vecinos de ese lugar, aseguró que actualmente el 80 por ciento de esa comunidad no cuenta con el servicio de alumbrado público, y que la oscuridad propia de estos casos, ha dado motivo para que los delincuentes hagan de las suyas.

Manifestó que en muchas ocasiones las amas de casa y los niños van de compras a las tiendas, pero que no ha faltado la ocasión en que sean despojados de su dinero por los ladrones, quienes también toman como sus víctimas a los adultos mayores, aprovechando que no pueden defenderse como tampoco corren para huir de ellos.

Asimismo, que el alumbrado público es muy necesario en esa colonia, ya que hay un kínder, una escuela primaria, una telesecundaria y hasta una universidad y por lo tanto, los estudiantes lo requieren para transitar por las calles rumbo a su casa o viceversa.

Añadió que en esa colonia viven más de 300 familias y que hubo un tiempo en que cooperaban para la compra de algunas luminarias, pero que al llegar la pandemia ya no se pudo hacer nada en virtud de que mucha gente se quedó sin trabajo y hasta la fecha, hay todavía algunos que no han encontrado cómo ocuparse. EL ORBE / Nelson Bautista