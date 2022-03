Más de 15 Mil Indocumentados Planean Salir de Honduras Rumbo a Tapachula

* Podrían Infiltrarse Maras Salvatruchas.

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo del 2022.- A Honduras, han ingresado 11 mil 698 migrantes del uno de enero al 29 de marzo de este año de los países de Cuba, Venezuela, Ecuador, Haití, Angola, Nicaragua, India, Bangladés y Brasil, quienes se mantiene en ese país, pero se pronuncian listos para salir rumbo a Tapachula.

Además de todos ellos, está en la antesala que ingresen alrededor de unos 2 mil 500 indocumentados en tránsito que están a punto de llegar a esa nación en los próximos días.

Esta población extranjera se mantiene ahí debido a que no han pagado por un salvoconducto, mientras que otros que continuaron su viaje rumbo a Tapachula, ya pagaron y partieron en autobuses.

Ese grupo numeroso de extranjeros se mantiene en las delegaciones de Choluteca, Danlí, Tegucigalpa, Trojes y San Pedro Sula.

En Honduras, la mayor población que se tiene en ese contingente son los cubanos con una cifra de 9 mil 666; de Venezuela, 466; Ecuador, 293; Haití, 185; Angola, 172; Nicaragua, 137; India, 75; Bangladesh, 74; y 50 de Brasil.

En esa nación, ubicada a unos mil kilómetros entre su capital, Tegucigalpa, y Tapachula, se cobra 210 dólares americanos (unos 4 mil 500 pesos mexicanos) para darles un salvoconducto que les permita salir de ese país.

Muchos, se mantienen en las calles porque no hay albergues disponibles y porque los indocumentados no tienen recursos económicos. EL ORBE / M. Blanco