Anuncian Que Mañana Viernes Saldrá Nueva Caravana de Indocumentados

* Piden los Tapachultecos que ya se Vayan.

* Partirán de Tapachula Hacia la Ciudad de México.

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo del 2022.- Una nueva caravana de indocumentados podría salir este viernes desde esta ciudad con destino a la Ciudad de México, en busca de documentos y de ser atendidos por el gobierno federal, porque en la zona fronteriza no han encontrado respuesta alguna de parte, más que indiferencia.

Los extranjeros se reunieron este miércoles para definir su salida, debido a que llevan muchas semanas esperando que alguien los escuche en sus solicitudes de pretender regularizarse.

Diego Samalun, de Venezuela, dijo al rotativo EL ORBE que van a caminar, «porque no hay otra alternativa, ya que en Tapachula ya no los quieren». La propuesta es salir a las 06:00 de la mañana de ese día.

Para salir de la ciudad, los migrantes han acudido a las instancias del Poder Judicial para interponer unos mil 200 solicitudes amparos con el objetivo de que las autoridades no los deporten, aunque habría que esperar la resolución de los jueces.

Indicaron que llevan semanas en el parque «Bicentenario», en el centro de la ciudad, del que se posesionaron para convertirlo en un campamento público.

Según el cálculo de ellos mismos, hay alrededor de unos 40 mil indocumentados varados en la ciudad y que vienen muchos más en camino desde Centroamérica. EL ORBE / M. Blanco