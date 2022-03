Ni un Sólo Tanque de Oxígeno se ha Vendido en Tapachula Durante el 2022

*Al Disminuir Contagios de Particulares.

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo del 2022.- La estrategia en materia de salud implementada por el gobierno estatal sigue dando excelentes resultados, sobre todo en el combate frontal a la pandemia del mortal virus del Covid-19, luego de que los índices de contagio siguen a la baja y el plan de vacunación, avanza.

Esto se puede palpar no solo en la reducción considerable en la venta de medicamentos contra esa enfermedad, sino también en la comercialización de los insumos que, durante los últimos dos años, sirvieron para evitar los contagios y ayudar a los infectados a superar los estragos del coronavirus.

Por ejemplo, Selene Martínez Galindo, encargada de una empresa con venta de equipos médicos en la ciudad, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que la venta de los productos para la atención de los pacientes con el Covid-19, ha bajado demasiado.

Sin embargo, el retorno a las clases presenciales en las escuelas ha servido para no sentir demasiado ese decremento, porque ahora se están adquiriendo otros productos para la protección de los alumnos, maestros y personal administrativo de esas instituciones educativas, como cubrebocas, gel antibacterial, tapetes sanitizantes y desinfectantes.

Al hacer un balance de lo ocurrido en los tres primeros meses de este año en relación a la venta de insumos médicos para el coronavirus, calculó que se redujo alrededor de un 60 por ciento con relación al último periodo del 2021.

Por lo contrario, los artículos que se han dejado de vender son tanques de oxígeno, nebulizadores, baumanómetros, oxímetros, entre otros.

«Para ser sincera, no hemos vendido ningún tanque de oxígeno en lo que va del año», reveló la empresaria al comentar que ahora sus principales clientes son padres de familia, estudiantes, profesores, trabajadores de escuelas y oficinas, además de iglesias, y por lo mismo, ha concluido el desabasto que se vivió en la época crítica de la pandemia.

Ante ese panorama y derivado de la ley de la oferta y la demanda, desde el mes de diciembre a la fecha no se han incrementados los precios en ese tipo de productos, a pesar del alza en fletes y servicios. EL ORBE / JC