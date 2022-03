Casas de Empeño Reportan Baja Afluencia de Clientes en Primeros Tres Meses del Año

* Transacciones Rondan el 40% de lo Esperado.

Tapachula, Chiapas; 29 de marzo del 2022.- A pesar de la crisis económica que vive el país, el alza histórica de los precios de la canasta básica, la espiral incontenible de la inflación, el alza en los combustibles y servicios, gran parte de las familias en Chiapas está buscando la manera de no contraer nuevas deudas y refrendar las que ya tienen.

Miguel Ángel Ruiz Santiz, gerente de sucursal Tapachula de la casa de empeño Prestamil, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que la situación en ese tipo de empresas en la región de la frontera sur de Chiapas en este primer trimestre del año, «ha estado un poco crítica»

Reconoció que dado los factores que hay en la actualidad en territorio nacional, esperaban en este periodo que habría más empeños, pero no fue así. Por lo contrario, comentó que se mantienen a un 40 por ciento de lo que tenían contemplado realizar.

«La gente ya prácticamente ahorita no se quiere endeudar y están viendo cómo van saliendo. Ya casi todo se ha incrementado, entonces ha de ser que también eso nos ha afectado a nosotros», opinó al dar a conocer que, los que han acudido a solicitar sus servicios de empeño, la mayoría ha sido para dejar en prenda aparatos electrónicos y electrodomésticos, como celulares, refrigeradores, pantallas, componentes, laptop, lavadoras, entre otras.

En el caso de los migrantes que también acudían a ese tipo de empresas a realizar sus empeños, indicó que de la misma manera se ha reducido el número de esos solicitantes.

Ahora, insistió, la postura de una parte de la población es la de liquidar sus adeudos y no porque tengan dinero, sino porque quieren liberarse del pago de intereses. Sin embargo, a la mayoría solo le alcanza para reestructurar lo que debe y abonar a capital para alargar el plazo.

En la víspera de que inicie el periodo de vacaciones por la Semana Santa, detalló que la población requerirá de dinero en efectivo y que por ello consideran que las casas de empeño tendrán un aumento en sus actividades en alrededor de un 20 por ciento. EL ORBE / JC