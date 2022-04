Cerca de Mil 200 Migrantes se Declaran Listos Para Salir Hoy de Tapachula en Caravana

* Están de Acuerdo los Tapachultecos que se Vayan.

Tapachula, Chiapas; 30 de marzo del 2022.- Unos mil 200 migrantes se pronunciaron estar listos para salir este viernes en caravana rumbo a la Ciudad de México, luego de que durante muchos meses suplicaron al gobierno federal ser escuchados en su petición de un documento que les permita transitar por territorio nacional hasta los límites con Estados Unidos, pro nadie los escuchó.

De acuerdo a los litigantes de esos extranjeros, partirán desde las primeras horas del día para formar un contingente compacto que caminarán por etapas los alrededor de 280 kilómetros de la carretera costera. Se cree que con la salida de esos y del resto de los indocumentados de la ciudad, se despresurizará la crisis migratoria que se vive en Tapachula y de los municipios colindantes.

Hasta la tarde de este jueves habían solicitado un acercamiento con las autoridades federales para buscar alternativas de solución y evitar la caminata masiva, pero tampoco nadie los quiso atender.

Este es el segundo movimiento migratorio más numeroso que pretende salir de Tapachula en los últimos tres meses, en espera de que no sean asegurados por la Guardia Nacional (GN) en el camino, como ya ha ocurrido antes.

En Tapachula, las oficinas federales han cumplido dos semanas de estar cerradas y no se cuenta con el proceso y expedición de trámites migratorios.

Luego de que el anuncio de los migrantes en torno a su contingente rumbo a la capital del país, hasta el momento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no se ha pronunciado ante la posibilidad de que ahora tenga que recibir a ese éxodo y otros que pudieran también buscar esa misma alternativa.

Por lo pronto, se tiene contemplado que parta e contingente a las 06:00 de la mañana, cruce los filtros policiacos ubicados en el ejido Viva México, en la salida poniente de Tapachula, y el del municipio de Huehuetán, e donde harían un reacomodo para tratar de llegar a Huixtla, donde dormirían. EL ORBE / M. Blanco