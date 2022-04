Se Suturan los Labios 50 Migrantes por la Falta de Atención de Autoridades

* Vinieron por su Gusto: Ciudadanía.

Tapachula, Chiapas; 02 de abril del 2022.- Hasta la tarde de éste sábado, 50 hombres y mujeres -en su mayoría de Venezuela- mantienen una protesta en el poblado Álvaro Obregón, al poniente de Tapachula, para exigir al gobierno mexicano los atienda y les permita realizar sus trámites para poder irse a otras regiones del país, porque han esperado durante muchos meses y nadie los quiere escuchar.

Los extranjeros recurrieron a saturarse los labios como medida de presión para que alguien, quien sea, llegue a dialogar con este grupo de extranjeros que salió en caravana el viernes, pero se enfrentaron en dos ocasiones contra la Guardia Nacional (GN), y en lugar de respuestas a sus solicitudes, los dispersaron, detuvieron a unos 200 de ellos y al resto no le permiten salir de ese lugar, porque también serán asegurados.

Kelviz Gómez, indicó que viaja con un grupo de jóvenes de ese país y llevan 51 días en México. «Nosotros llegamos a Guanajuato y nos tuvieron detenidos 17 días; nos trasladaron a Tlaxcala y de ahí a la Estación Migratoria Siglo 21, en Tapachula, y ahora estamos aquí en un ejido, sin poder avanzar ni hacer nada».

Indicó que antes de salir de Tapachula, también estuvo 20 días durmiendo en un campamento improvisado en el parque central y, al no tener atención de las autoridades federales, decidió salir en este movimiento masivo de personas en busca de que alguien los atienda en otras partes del país.

Adelantó que la medida adoptada es que cada hora se un migrante más y se sature también los labios, hasta que sean atendidos por el gobierno federal.

En tanto, otro grupo de indocumentados, en su mayoría de Venezuela, Cuba y Centroamérica se han declarado en huelga de hambre en ese mismo lugar para solicitar a la administración que encabeza el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que les mande autobuses para trasladarse a otras regiones del territorio nacional, además de que les otorgue visas por razones humanitarias.

Al cierre de la edición, no se había acercado nadie con ellos, solo los policías federales que patrullan la zona en donde están los migrantes, en una espera paciente para poderlos detener. EL ORBE / M. Blanco