Exhortan al INE e IEPC Analizar Suspensión de Elecciones en Venustiano Carranza

* JUCOPO y Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 02 de abril de 2022.- La diputada María De los Ángeles Trejo Huerta presidenta de la Mesa Directiva y el diputado Yamil Melgar, y presidente de la Junta de Coordinación Política, exhortan respetuosamente al Instituto Nacional Electoral y al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana analicen suspender las elecciones en el municipio de Venustiano Carranza.

La Sexagésima Octava Legislatura ha manifestado siempre su respeto y prioridad por la seguridad y bienestar de las y los chiapanecos.

El Congreso del Estado solicita de manera firme a las instituciones garantes de las elecciones, atender el llamado a efecto de garantizar la salvaguarda de la integridad física y patrimonial de los habitantes del municipio de Venustiano Carranza.

Ante el clima de inestabilidad social, política y delincuencial que se ha presentado en esa demarcación territorial y que se ha incrementado en los últimos días -polarizando el ambiente en la zona-, las condiciones para llevar a efecto elecciones deben ser analizadas entre todas las partes, privilegiando la vida y la seguridad de los habitantes del municipio.

El Congreso del Estado refrenda su compromiso por el diálogo, la conciliación y la democracia participativa. La gobernabilidad y seguridad de las y los chiapanecos, es una prioridad no solo para el legislativo, sino que debe de ser para todos los actores políticos que estamos llamados a ser responsables del bienestar de las familias chiapanecas.

Cabe destacar que el Congreso del Estado, por mandato jurisdiccional, determinó llevar a cabo elecciones extraordinarias el 03 de abril en seis municipios del estado de Chiapas: El Parral, Emiliano Zapata, Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza, con la responsabilidad y compromiso que esto conlleva, sin embargo, esta determinación está enmarcada en los límites de asegurar los derechos humanos de los habitantes de cada uno de los municipios, siendo que, se debe de analizar, el contexto político y social en el momento de determinar si existen condiciones favorables, tal como aconteció en los municipios de Honduras de la Sierra y Frontera Comalapa.

La jornada electoral en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra no se llevará a cabo derivado de que no existen condiciones de seguridad, por ello el H. Congreso pide de manera respetuosa al INE y al IEPC reconsideren los elementos objetivos y las circunstancias políticas y sociales del entorno en el que se deberá celebrar los comicios este 03 de abril en el municipio de Venustiano Carranza. Comunicado de Prensa