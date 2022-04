Jornada Electoral se Realizó sin Incidentes en Tapachula

Hubo Respuesta de la Ciudadanía.

Tapachula, Chiapas; 10 de Abril del 2022.- De acuerdo a Annia López Díaz, presidente de una de las casillas básicas instaladas durante la jornada electoral que se vivió este domingo en la localidad, el proceso fue tranquilo y que la mayoría de los votantes fueron personas mayores de 40 años y muy pocos jóvenes.

A medio proceso, calculó que no había la respuesta que se esperaba en este primer ejercicio de revocación de mandato, ya que en ese lugar había asistido alrededor del 10 por ciento del padrón.

Consideró que muchas personas ocuparon el domingo para descansar y por ello no acudieron a votar, así como los que tuvieron que trabajar, como los comerciantes y locatarios en general.

En su caso, señaló que abrieron sin contratiempo alguno pasado apenas las 08:00 de la mañana, para concluir a las 18:00 horas.

Reconoció que «todavía hay personas que tienen la creencia de que voten por quien voten, no va a haber ningún cambio, y esa es la razón por la que algunos todavía se abstienen a emitir su sufragio».

Cabe mencionar que, la gran mayoría de las casillas instaladas en Tapachula, el segundo municipio más grande en la entidad, lucieron semidesérticas durante la jornada. EL ORBE / JC