Reportan Desabasto de Agua Potable en Colonias del Sur de Tapachula

* Desde Hace un mes no les Surten el Vital Líquido.

Tapachula, Chiapas; 10 de Abril del 2022.- Los habitantes de la colonia Calcáneo Beltrán, al suroriente de la Ciudad, no cuentan con el suministro de agua potable desde hace más de un mes, provocando un enorme malestar, pues el vital líquido les es muy necesario para la vida diaria.

Así lo dio a conocer, Martha Rosa Gordillo, en voz de los usuarios afectados, quien aseguró que el problema se recrudeció hace poco más de una semana, ya que por definitiva y sin que hubiera alguna explicación por parte de las autoridades, el agua potable ya no llegó a los hogares de esa colonia.

Al quedarse totalmente en el desabasto, se han visto en la necesidad de comprar con un distribuidor particular, pero tuvo que pagar grandes cantidades de dinero y apenas alcanzó para llenar dos tanques pequeños, señaló.

Agregó que los recibos que manda el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), no fallan y los llevan a los hogares con mucha puntualidad. «Es decir, para cobrar son rápidos y listos, pero para suministrar el líquido, son irresponsables».

Insistió en que hoy en día, la situación económica de las familias en este municipio no alcanza para estar pagando de más, porque aparte de que todo ha subido de precio, como el gas, los combustibles, las tarifas eléctricas y la canasta básica, el no tener agua obliga a hacer otros gastos.

Indicó que se presentaron a las oficinas del Coapatap, pero que ahí los funcionarios se hicieron de oídos sordos y no les dieron una explicación válida, más que pedirles que pagaran los recibos que están llegando. EL ORBE / Nelson Bautista