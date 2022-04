Habitantes del Ejido Manacal Exigen Alumbrado Público

* Sin Lámparas el 80 % de la Zona.

Tapachula, Chiapas; 21 de abril del 2022.- Los habitantes del ejido Manacal, en la zona alta del municipio de Tapachula, viven en la total oscuridad, ya que el 80 por ciento de la red del servicio de alumbrado público no cuenta con luminarias y requieren su reemplazo.

De esa forma lo denunció, Vitalia Velázquez López, vecina de ese lugar, quien aseguró que la falta de ese servicio no solo es un rezago que debe atender el ayuntamiento, sino que la falta del mismo genera que la delincuencia se apodere de la zona.

Señaló que el vandalismo que hay en la comunidad es debido precisamente a la falta de alumbrado público, ya que los delincuentes cometen sus fechorías aprovechando que en la tarde y noche no hay iluminación, para luego huir sin que nadie los pueda identificar y mucho menos perseguir.

Agregó que el 20 por ciento del ejido que cuenta con lámparas, es porque los mismos colonos se cooperan para comprarlas y tienen que pagar a un técnico para que las instale. Pero que eso no lo pueden hacer todos, ya que las condiciones económicas son inapropiadas.

Por otra parte, denunció que la carretera que los comunica con Tapachula, está en pésimas condiciones, tan mal, que los vehículos que los transportan se quedan atorados en los hoyancos y lodazales y que tienen la necesidad de continuar caminando para llegar a sus domicilios.

Explicó que algunas personas han llegado a rellenar los hoyancos, pero lo han hecho con pura tierra y con los aguaceros que ya están cayendo, todo eso se vuelve lodo y a los pocos días da lo mismo o se pone peor el asunto, ya que la carretera queda otra vez intransitable.

En ese sentido, pidió a las autoridades que atiendan en las dos carencias: es decir, en la reposición de las lámparas del alumbrado público y el revestimiento de la carretera. EL ORBE / Nelson Bautista