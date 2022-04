Colonos en Tapachula Hartos de Migrantes

*Hacen lo que Quieren Solapados por las Mismas Autoridades

Tapachula, Chiapas; 22 de Abril del 2022.- Migrantes de diversas nacionalidades mantienen llenas de basura las calles de la colonia San Antonio Cahoacán, al poniente de la Ciudad, y por ello los vecinos de ese lugar exigen sanciones para las personas que contaminan y son intocables.

Dora Ortiz Escobar, en voz de los afectados, dijo al rotativo EL ORBE, que la inconformidad es que hay malos vecinos que dan casas en renta a los migrantes que no tienen la cultura de recolectar la basura y la tiran por donde quieran, a pesar de que se les dice que no lo hagan.

“A a la hora que sea sacan su basura y la dejan en la esquina, llegan los perros, rompen las bolsas y dejan su tiradero», indicó”.

Además, que todas las noches también queman basura, contaminando el medio ambiente y la salud de los vecinos, incluyendo niños y personas de la tercera edad.

Así, consentidos por las propias autoridades, los indocumentados dejan desperdigados pañales, toallas sanitarias, botes de leche, bolsas de plástico, entre otros artículos.

Lo peor del asunto, según comentó, es que también queman papeles de baño, pañales y toallas femeninas y despiden una gran peste, además de que ese humo entra a las viviendas de la colonia.

“Tengo bronquitis critica, con historia clínica y tratamiento por esas causas, además de otros tienen padecimientos similares y por eso cuando empieza el humo salimos desesperados porque se complica nuestra salud”, dijo al asegurar que “hemos parado a los malos vecinos y les decimos que sus inquilinos dejan tiradas las bolsas de basura, pero como no viven aquí”.

Pidió a las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDURBE), que se pongan a trabajar, porque ya han puesto las quejas y acudido varias veces, pero que no les dan importancia alguna. EL ORBE / M. Blanco