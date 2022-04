Denuncian Deficiencias en la Recolección de Basura, en el Municipio de Tuxtla Chico

*El Alcalde no Sirve Para Nada: Pobladores

Tapachula, Chiapas; 22 de Abril del 2022.- Habitantes del municipio fronterizo de Tuxtla Chico, denunciaron los rezagos que venían arrastrando de años anteriores se han agudizado con la actual administración que encabeza el priista, Julio Gamboa Altúzar y sus familiares.

Pusieron como ejemplo la recolección de la basura, al asegurar que el municipio pasó a ser uno de los más limpios del Estado a un monumento público del desinterés del Gobierno Municipal en cumplir con sus responsabilidades, solapado por los mismos integrantes del Cabildo.

Muestra de ello, en la comunidad de Frontera Talismán, Abdulio López Ramírez, dijo a rotativo EL ORBE, que la población cumple con tener as calles limpias, recoger los residuos y depositarlos en los contenedores dispersos en toda la comunidad, pero que al Alcalde se le olvida mandar los camiones recolectores.

«Es una vergüenza recibir a los turistas y visitantes de esa manera. Creen que la población es la cochina, porque no saben que las irresponsables son las autoridades», indicó.

Ante los reclamos, indicó que el Gobierno Municipal les ha mandado un camión una o dos veces por semana, pero luego se les olvida otra vez y hay que empezar de nuevo con las protestas.

Afirmó que se requiere al menos de un camión solo para esa comunidad, que es la puerta de entrada a México, y que se haga los recorridos todos los días.

Comentó que esa problemática ya la expusieron al Alcalde una vez que lograron encontrarlo en la Presidencia Municipal, pero que no hay respuestas positivas.

Por ello, se han visto en la necesidad de rentar un camión de volteo para llevarse la basura «a dónde se pueda», ahora hay la propuesta de los pobladores en irla a tirar afuera de la Presidencia.

Reconoció que también han buscado a un familiar cercano de Gamboa, también expresidente priista, pero de otro municipio, ya que se cree que es el que realmente gobierno ahora a Tuxtla Chico. EL ORBE / JC