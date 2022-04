Alerta Bomberos que Este Año Habrá Inundaciones en Colonias

* Población no Debe Tirar Basura en las Calles.

Tapachula, Chiapas; 25 de abril del 2022.- El Cuerpo de Bomberos de la localidad advirtió que, en base a los pronósticos de las dependencias en el ramo, esté año habrá fuertes precipitaciones durante los meses de la temporada de lluvias y con ello se prevé inundaciones en colonias aledañas a ríos que, en el caso de Tapachula, son más de cien.

Mario Méndez Barrios, oficial del heroico, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que la población debe tomar conciencia y extremar los cuidados, sobre todo de no tirar basura en las calle para que no se tapen los drenes pluviales, alcantarillas, cubetas, fosos de captación y cabales de distribución del agua, ya que todo eso se suma para provocar inundaciones en las viviendas.

Recalcó que, por esa misma situación, los llamados de auxilio en ese periodo del año son constantes y que incluso hay familias que aprovechan las corriente que se forman durante los torrenciales para tirar su basura en las calles para deshacerse de ella, sin pensar el terrible daño que están haciendo,

Aún cuando gran parte de Tapachula es vulnerable a las inundaciones, señaló que hay zonas en donde reciben más llamados de emergencia, como el caso de la colonia Monroy y sus alrededores, al nor oriente de la ciudad, así como en el sector de la Doroteo Arango y la 11 de Septiembre, al sur.

El taponamiento de las alcantarillas y el azolvamiento, señaló, provoca que las tapas de los registros salgan de su sitio o se las roben, y represente un grave peligro para los automovilistas, porque pueden caer en el agujero.

Afirmó que, con las intensas lluvias que se han presentado en los últimos días, ya se han presentado diversos accidentes de ese tipo, además de ponchaduras, que incluso pudieran haber provocado la muerte. EL ORBE / JC