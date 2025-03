8M: Actrices Alzan la voz por los Derechos de las Mujeres

Mujeres, niñas, madres, abuelas, pero también figuras del mundo del espectáculo se han unido este 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de hacer conciencia sobre la lucha por la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia y discriminación que se vive día a día.

Ya sea desde las redes sociales o acudiendo a la marcha, la llamada «marea violeta» que se realiza en distintas partes del país, artistas como Regina Blandón, Sylvia Pasquel y Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán, han expresado mensajes de solidaridad y empatía.

Blandón, conocida por sus participaciones en «La familia P. Luche» y «Dulce Familia», posteó a través de Instagram su recorrido por la calle de Reforma en la Ciudad de México. Aunque su rostro no se observa en los clips, se escuchan las demandas de otras mujeres y consignas como: «¡La policía no me cuida, me cuidan mis amigas!», además de oírse el tema de Vivir Quintana, «Canción sin miedo», que se ha convertido en un himno de las protestas feministas y la lucha contra los feminicidios.

Blandón acudió con amigas al movimiento, y su presencia se ha vuelto recurrente año con año. A menudo recibe comentarios sobre ser una «adicta al feminismo», pero ella tiene claros sus principios.

Por su parte, la actriz Sylvia Pasquel, hija de la legendaria Sylvia Pinal, aprovechó para compartir unas fotografías donde expresa su esperanza de que las niñas puedan vivir en una mejor sociedad. En el caso de Mayela Laguna, ex de Luis Enrique Guzmán, también colgó un mensaje de sororidad en el que deseó que todas las mujeres sean valientes y que no les dé miedo hablar. SUN