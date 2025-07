Gobierno de México Presenta Micrositio Para Conocer Clasificados del Concurso Binacional de Canto

——

Ciudad de México, 4 de julio de 2025.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, presentó el micrositio, mexicocanta.gob.mx/participantes, a través del cual se podrá conocer a los 365 clasificados del concurso binacional México canta por la paz y contra las adicciones, en el que participaron jóvenes mexicanos y de Estados Unidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum invitó a visitar la página para conocer el talento de las y los jóvenes. Además, recordó que “México Canta por la paz y contra las adicciones” es un concurso que impulsa nuevas narrativas en la música mexicana que no tengan que ver con apología a la violencia.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, recordó que el concurso se realiza en coordinación con el Consejo Mexicano de la Música (CMM) e informó que se evaluaron 15 mil 115 proyectos: 12 mil 418 de México y 2 mil 697 de Estados Unidos, de los cuales clasificaron 365. De quienes pasaron a la siguiente etapa, 320 proyectos son de México y de Estados Unidos, 45 clasificados.

Puntualizó que en la fase 3, serán 48 clasificados, los cuales se darán a conocer en las siguientes semanas, quienes pasarán a las seis semifinales que se realizarán en vivo y que serán transmitidas en medios públicos.

Destacó que alrededor de 80 por ciento de los jóvenes que participan en dicho concurso tienen entre 18 y 29 años, lo que ayuda a que estas nuevas narrativas de la música mexicana conecten con un público joven.

Además, presentó al jurado que realiza las evaluaciones de los proyectos, el cual está conformado por personalidades como: la cantante y actriz Regina Orozco, la compositora Mónica Vélez, la cantante y compositora América Sierra y el productor musical Javier Ramírez.

También, informó que se tiene un jurado invitado por cada programa de las semifinales, en el que participan: la cantante y compositora Vivir Quintana, el músico y compositor Fernando Rivera Calderón, el flautista Horacio Franco, la cantante Camila Fernández, el productor musical Fabián Rincón y el cantante compositor Mario Domm, así como el músico y compositor A.B. Quintanilla. Boletín Oficial

Sheinbaum Rechaza Inversión de EU

Para Fortalecer Deportaciones

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó el anuncio del gobierno de Estados Unidos, para invertir 170 mil millones de Dólares en el fortalecimiento de deportación a migrantes.

En la conferencia mañanera de este viernes, sostuvo que el fenómeno debe atenderse de fondo con cooperación y desarrollo.

«No estamos de acuerdo, a la migración debe de atenderse de fondo con cooperación para el desarrollo, ya por la frontera norte y la frontera sur los encuentros con la agencia de aduanas y migración en la frontera de los Estados Unidos va a la baja, el día de ayer fueron 220, o sea, es muy poco comparado con miles que llegaban hace todavía algunos años, realmente ya es muy poca migración la que está entrando y la mayoría de personas migrantes que están en Estados Unidos tienen muchos años trabajando en Estados Unidos y son gente de bien, trabajadores que aportan mucho a la economía, sí de México al enviar sus remesas a sus familias, pero aportan más a la economía de Estados Unidos», declaró.

La titular del Ejecutivo Federal advirtió que además de no estar de acuerdo con los actos discriminatorios y tratos «como si fueran criminales», dicha política «le va a hacer mucho daño a la economía de Estados Unidos».

«Ya el presidente Trump hace algunas semanas tuvo que decir que en el campo, en los hoteles y otras actividades, pues que ya se suspendía porque había recibido llamado de empresarios diciéndole que tenía afectaciones enormes, entonces no es bueno desde ningún punto de vista, ni humanista, ni desde el punto de perspectiva económica» aseveró.

Sheinbaum Pardo recordó que la próxima semana se presentará la edición 2025 del programa México te Abraza.

«Nosotros siempre vamos a atender a nuestros hermanos migrantes y estamos fortaleciendo México te Abraza para cuando lleguen a nuestro país, lo vamos a presentar la próxima semana porque la mayoría de las personas deportadas que están llegando a Tapachula y a Villahermosa, entonces estamos fortaleciendo la atención en Tapachula y Villahermosa, manteniendo los centros de atención en la frontera norte, fortaleciendo para que no sean sujetos de ningún acto de corrupción por parte de aduanas o de inmigración cuando entren a nuestro país y al mismo tiempo fortaleciendo toda la atención consular», expresó.

Finalmente, aclaró que defenderán a los paisanos: «No estamos de acuerdo y vamos a defender con todos nuestros esfuerzos a nuestros paisanos allá». Sun