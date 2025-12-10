miércoles, diciembre 10, 2025
Ayuntamiento de Tapachula Trabaja Para Garantizar un Gobierno Honesto y Transparente

*Realizan 4ª Jornada de Capacitación de las Obligaciones de Transparencia.

Al poner en marcha la 4ª Jornada de Capacitación de las Obligaciones de Transparencia en coordinación con el Órgano Interno de Control Municipal, el alcalde Yamil Melgar Bravo, refrendó el compromiso del Ayuntamiento con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de una gestión pública honesta y abierta a la ciudadanía.
En su intervención, el edil destacó que estas jornadas de capacitación, están dirigidas a los enlaces de transparencia con el propósito de fortalecer las buenas prácticas institucionales y mejorar los procesos de acceso a la información, subrayando que dichas acciones permiten avanzar hacia un Ayuntamiento más eficiente y alineado a la normatividad en materia de transparencia.

“En consonancia con las políticas públicas del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, conducimos esta administración bajo los principios de honestidad, apego irrestricto a la ley y combate frontal a la corrupción”, afirmó.
Posteriormente, el titular del Órgano Interno de Control Municipal, José Alfredo Jiménez Reyes, señaló que, en conjunto con la Coordinación de Transparencia Municipal, se suman esfuerzos para consolidar prácticas institucionales indispensables para la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora constante de la gestión pública, invitando a los presentes a aprovechar al máximo los contenidos de la capacitación, con el objetivo de perfeccionar los procesos de entrega de información y optimizar el desempeño diario como servidores públicos.
Al evento asistieron la encargada de la Coordinación General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Cristel Daniela López Hernández; la sexta regidora, Adriana Blas Solís; la secretaria de Juventud y Deporte Municipal, Brenda Contreras Edelmann; el director de Combate a la Corrupción, Ovidio Reyes; el secretario de Planeación y Desarrollo Municipal, Fabián Chiu Villatoro; enlaces de transparencia, entre otros invitados.

