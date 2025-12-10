miércoles, diciembre 10, 2025
Llega Quinto Avión de Mexicana al AIFA; Resaltan Aerolínea Moderna

Ciudad de México; 09 de Diciembre de 2025.- Durante el arribo de la aeronave EMBRAER E-195 al Aeropuerto Internacional «Felipe Ángeles» (AIFA) Leobardo Ávila Bojórquez, director de Mexicana de Aviación, dijo que la aeronave es parte de la flota de 20 equipos.
«Esta entrega, la última del año 2025 no es únicamente la incorporación de un nuevo avión, es la manifestación clara y visible de un compromiso asumido por el Gobierno de México y de un proyecto que, en apenas dos años, ha fortalecido sus cimientos, ha madurado su identidad y ha tomado un rumbo propio, firme y sostenido.
«Pero, sobre todo, coadyuvando con la industria del transporte aéreo de nuestro país, en fortalecerla», resaltó el también general de Grupo Piloto Aviador, Diplomado de Estado Mayor Aéreo.
Detalló que se ha impulsado la consolidación de la conectividad aérea como un pilar estratégico del crecimiento económico, la integración social y el desarrollo turístico del país.
También reconoció el apoyo institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que dotó con capacidades humanas y materiales a la aerolínea del Estado mexicano para iniciar operaciones en diciembre del 2023, permitiendo que Mexicana se erija como una aerolínea moderna, segura y eficiente, con la capacidad plena de servir con disciplina, lealtad, profesionalismo y una visión de estado.
Indicó que la llegada de esta quinta aeronave dota a la aerolínea de capacidades para ampliar la conectividad del país, y eleva la calidad del servicio que ofrecen a los pasajeros y pasajeras.
«Pero, sobre todo, refleja el trabajo coordinado y el compromiso institucional de quienes integramos mexicana. Cada área, cada proceso, cada mujer, cada hombre que forma parte de la aerolínea de estado mexicano aporta una pieza esencial de este engranaje que hoy funciona con precisión, armonía y propósito», subrayó Ávila Bojórquez.
Sostuvo que la aerolínea tiene un mandato claro, brindar un servicio de transporte aéreo accesible, seguro, cómodo, puntual y de calidad para los diferentes sectores sociales de nuestro país.
«Este mandato lo honramos con hechos, con resultados y con el compromiso inquebrantable de volar más alto siempre, por ello, este momento, no solo celebramos la llegada de una aeronave, celebramos que nuestro México estará más conectado, y Mexicana es un instrumento institucional para lograrlo.
«Es por eso que, con la fortaleza de nuestra historia y la certeza de nuestro futuro, hoy reiteramos con profunda convicción que la primera siempre será la primera. Es una frase que sintetiza nuestra esencia y nuestro carácter, pero también nuestro compromiso institucional», precisó.

