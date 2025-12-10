miércoles, diciembre 10, 2025
Imparten Talleres del Deporte Ciencia en Escuelas Técnicas de Tapachula

El Objetivo es Incorporar el Ajedrez Como Herramienta Didáctica Transversal en Todas las Asignaturas
La Iniciativa Destaca su Impacto en el Pensamiento Matemático, Lógico y Crítico de los Estudiantes

Tapachula, Chiapas; 9 de Diciembre de 2025.- En seguimiento a una directriz nacional para fortalecer el sistema educativo, jefes de enseñanza de Secundarias Técnicas desarrollan talleres intensivos dirigidos a docentes, con el objetivo de incorporar el ajedrez como herramienta didáctica transversal en todas las asignaturas. La iniciativa destaca su impacto en el pensamiento matemático, lógico y crítico de los estudiantes.
Más de 20 maestros de la Zona 06 de Tapachula participaron en un taller orientado a compartir estrategias lúdicas y pedagógicas basadas en el ajedrez.

El Maestro Reynold León Osorio, Jefe de Enseñanza de Matemáticas en la Zona 015, explicó que esta capacitación responde a una iniciativa nacional para promover el deporte ciencia en las aulas.
El propósito es compartir actividades pedagógicas relacionadas con el ajedrez y las matemáticas, y mostrar cómo puede vincularse con todas las disciplinas por Campos Formativos, señaló.
Resaltó que el enfoque principal es el aprendizaje lúdico, bajo el principio de “aprender jugando”, para mantener la motivación del alumnado. Apunto que esta metodología contribuye al desarrollo del pensamiento matemático, la reflexión y el razonamiento crítico de manera gradual y humanista.
Entre los contenidos que se trabajan mediante el ajedrez, mencionó la jerarquía de operaciones, números con signo, el cuadrado mágico y el binomio al cuadrado, utilizando el tablero como herramienta geométrica.
Por otro lado, la Mtra. María de los Ángeles García Trilla, Jefa de Enseñanza de Escuelas Secundarias Técnicas, confirmó que existe un acuerdo nacional para evaluar la viabilidad del ajedrez como recurso transversal en las 32 entidades federativas.
Destacó tres beneficios clave para los estudiantes, autoestima: Conocer las reglas básicas del ajedrez fortalece la seguridad del alumno, y elimina la idea de que es un juego exclusivo para personas con alto coeficiente intelectual.
Dinamismo, introduce mayor movimiento y participación en las actividades del aula, y transversalidad favorece la integración de contenidos de distintas disciplinas en el marco del Plan de Estudio 2022, promoviendo un aprendizaje más integral.
“Queremos dinamizar la práctica docente. Servirá a nuestros compañeros, mejorará los resultados y, sobre todo, permitirá que los estudiantes adquieran mayor riqueza de conocimientos y práctica”, concluyó.
Ambos Jefes de Enseñanza coincidieron en que los docentes podrán aplicar de inmediato lo aprendido para enriquecer sus clases y fomentar un aprendizaje más significativo. EL ORBE/Nelson Bautista

