Se Incrementa Movilidad Aérea por Temporada Vacacional: Agencias de Viaje

*Vuelos se Mantienen Entre 80 y 85% de Ocupación.

Tapachula, Chiapas; 9 de Diciembre de 2025.- La temporada decembrina comienza a dejar un fuerte impacto económico positivo en la región, particularmente en el sector turístico y de movilidad aérea.

Lo anterior fue confirmado por Manrique Legorreta, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Chiapas, Zona Soconusco, y delegado de AMAV en Tapachula, quien destacó que este cierre de año presenta un repunte significativo en la demanda de vuelos y paquetes turísticos.



De acuerdo a Legorreta, los vuelos se encuentran actualmente entre un 80 y 85% de ocupación, un comportamiento que supera las expectativas del sector luego de meses de actividad moderada. “La temporada decembrina mueve a todo el mundo, y afortunadamente los vuelos se están llenando. Hay destinos donde incluso ya no hay disponibilidad”, señaló.Los lugares más solicitados por los viajeros locales continúan siendo Cancún, Ciudad de México y Huatulco, mientras que desde el norte del país y ciudades fronterizas -como Tijuana- se registra un alto flujo de visitantes que regresan temporalmente a la región para pasar las fiestas con sus familias. Según el dirigente, el 80% del movimiento corresponde a personas que vienen a la ciudad, y solo un 20% son viajeros que salen hacia otros destinos turísticos.El mayor flujo comenzará a observarse a partir del 15 de diciembre, cuando los aeropuertos enfrentarán largas filas y un incremento sustancial en operaciones. Legorreta recomendó a los pasajeros llegar con horas de anticipación: tres para vuelos nacionales y hasta cuatro para internacionales.En cuanto al comportamiento de compra, explicó que la mayoría de los boletos fueron adquiridos con anticipación, aprovechando promociones. Quienes buscan viajar a último momento se han encontrado con tarifas elevadas debido a la saturación de vuelos, lo que obliga a algunos a optar por autobuses u otros medios.Aunque el movimiento aéreo se mantiene “similar al del año pasado”, el aumento poblacional y el ligero descenso en viajes equilibran la cifra, resultando en un comportamiento prácticamente igual al de 2024. El mayor movimiento se mantendrá hasta el 23 de diciembre, y repuntará nuevamente del 25 al 30, mientras que el retorno masivo se concentrará durante la primera quincena de enero.Este dinamismo refleja un importante repunte económico para Tapachula, impulsado por el flujo turístico, el retorno de familias y el aumento en la derrama comercial que tradicionalmente acompaña la temporada festiva. EL ORBE/ JC