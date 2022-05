En Riesgo 70 Colonias de Tapachula Ubicadas en Riberas de Ríos

* Revela Protección Civil.

Tapachula, Chiapas; 04 de mayo del 2022.- Las intensas lluvias que se han registrado en la región Soconusco en las últimas 24 horas son derivadas de la presencia de canales de baja presión en el sureste mexicano y una nubosidad proveniente del Océano Pacífico, cuyas condiciones aún permanecerán, reveló, Herbert Schroeder Bejarano, director de Protección Civil (PC) en el municipio.

En entrevista para el rotativo EL ORBE precisó que la temporada de lluvias y ciclones tropicales inicia oficialmente a partir del 15 de mayo, y que esta es una situación diferente.

«Estamos en la zona sur, sureste muy pegado a lo qué es el Ecuador, donde está la zona de convergencia intertropical, con toda esa nubosidad se que vino ingresando del Océano Pacífico a la parte de Guatemala, y Chiapas que nos tocó a partir de la madrugada de este miércoles», detalló al adelantar que habrán más lluvias.

Por los torrenciales que se han presentado en los últimos 15 días aceptó que muy probablemente en la región del Soconusco ya esté presente la temporada de lluvias, aunque no concuerde con las fechas oficiales.

Al concluir por la tarde la verificación de posibles daños, informó que solo hubo un árbol caído en la primera norte, pero que ya fue despejada esa área por elementos de PC.

Ante las constantes lluvias, reconoció que «todas aquellas personas, sobre todo las que viven en los márgenes de los ríos, están en alto riesgo. Ellos son sabedores bien de dónde están ubicadas sus viviendas y puede ocurrir un desbordamiento, porque la fuerza de la naturaleza no la puedes medir ni frenar».

Dejó en claro que, cuando hay lluvias muy torrenciales, es decir, por encima de los 120 milímetros de precipitación pluvial en una hora, los ríos pequeños son los que mayormente crecen, sobre su nivel normal y tienden muchas veces a desbordarse, o bien el caso del río Texcuyuapan que atraviesa de norte a sur a Tapachula, en donde hay unas 70 colonias que la población no ha respetado sus márgenes»

Recalcó también que no hay necesidad que entre un ciclón, porque muchas veces el calor que hay y el frío de la nubosidad, provocan vientos muy fuertes y se desprenden los techos de lámina o de cartón de las viviendas, y por so pidió a todos en general a extremar las medidas preventivas. EL ORBE / JC