Urgen Programas Permanentes Para Evitar Ingreso de Migrantes

* Afirma Procentro.

Tapachula, Chiapas; 04 de mayo del 2022.- «Para acabar con la inseguridad y con el mal aspecto que presenta el centro de esta ciudad, es necesario que se impulsen programas y acciones serias, permanentes, y no solamente paliativos», señaló, Aníbal Enrique Núñez, secretario de la organización empresarial Procentro, quien señaló que no hay un claro interés por parte de las autoridades para resolver la crisis migratoria y sus efectos negativos.

En entrevista para el rotativo EL ORBE recalcó que los actuales funcionarios se «solo se tiran la bolita unos a otros», pero no solucionan nada.

Aunque reconoció también que las autoridades se ven un tanto frenadas por la participación de organismos internacionales como los Derechos Humanos, «que están prestos a defender a los migrantes, aunque éstos sean delincuentes».

Por eso, consideró que es aplaudible la acción del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que está combatiendo de raíz a la delincuencia representada por los Maras.

Según su versión, la inseguridad prevalece en el centro de la ciudad y que cada día que pasa crece más, «porque, entre más indocumentados o caravanas lleguen a esta población, más se agudizan los problemas y que ese fenómeno es el que ha acabado con el comercio por el fundado temor de la gente para salir de compras.

Asimismo, que al no asistir la gente al centro de la ciudad para hacer sus compras, al mismo tiempo la economía regional también se viene abajo y se colapsa, ya que también dejan de percibir ingresos los que se dedican a otras actividades como los hoteleros, restauranteros, lugares de entretenimiento, entre otros.

Destacó que otro de los problemas que se presenta en la ciudad gracias a los migrantes, es que grupos de indocumentados se han apoderado de los parques y calles de esta ciudad, además del incremento del comercio informal que han generado en esta zona, dejando un cochinero por todas partes. EL ORBE / Nelson Bautista