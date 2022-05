Ayuntamientos Sustraen Archivos o los Queman al Terminar su Administración

* Para no Dejar Evidencias de sus Actos de Corrupción.

Tapachula, Chiapas; 04 de mayo del 2022.- En los cambios de las administraciones municipales, se han denunciado casos que los funcionarios salientes llegan en camionetas y sustraen los archivos con fines de eliminarlos o quemarlos, supuestamente para no dejar nada que los incrimine.

En torno al tema, Mireya Quintos Martínez, directora de Desarrollo Archivístico Nacional, dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que «vivimos en un ambiente de ocultamiento, donde las autoridades que llegan en los nuevos gobiernos no se atreven a denunciar».

Asimismo, que, al Archivo General de la Nación llegan las denuncias, pero en calidad de anonimatos, y que en muchas ocasiones son los ciudadanos los que lo hacen o no dejan ver su identidad.

Reconoció que les han hecho de conocimiento que a nivel nacional a veces se dan esas situaciones en los cambios de gobierno, «desde la sustracción en el que llegan con camionetas y se llevan las cajas de archivo o las queman, pero no tenemos un dato certero y menos en esta región del Soconusco».

Durante una gira por Tapachula, mencionó que «es parte de ese diagnóstico que en un futuro podríamos ampliar con la ayuda de los archivos y los gobiernos municipales, y saber qué tienen de información, de qué periodos, y probablemente de lo que no tengan, porque en algún momento alguien lo sustrajo, eliminó o lo quemó, de alguna forma».

Reconoció que eso es parte de la gran labor que tanto los ciudadanos como las autoridades tendrían que empezar a tomar conciencia y más en los actos entrega de recepción, «porque en los municipios a veces no se llevan a cabo correctamente y menos en los términos de la ley de archivos».

La funcionaria federal no descartó que se estén dando esos escenarios, » sin embargo, la denuncia a este tipo de hechos tampoco no se hace, pero es parte de lo que ley ya va a implementar en el estado para que quede el antecedente de que se cometió un agravio al patrimonio documental de la localidad». EL ORBE / JC