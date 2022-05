Denuncian Incremento de Robos y Asaltos en Infonavit Las Vegas

* No hay Vigilancia Policiaca y Tampoco Alumbrado.

Tapachula, Chiapas; 05 de mayo del 2022.- Desde algunas semanas se han incrementado los robos en el fraccionamiento Infonavit Las Vegas, al sur oriente de la ciudad, al grado de que hoy día podría decirse que ha crecido este fenómeno como un 60 por ciento, y sin que las autoridades puedan resolver y proporcionar seguridad.

Así lo manifestó en entrevista con el rotativo EL ORBE, Fadua Carbot Trujillo, con domicilio en un andador de esa colonia, quien aseguró que han expuesto esta situación ante las autoridades municipales, pero que no han tenido ninguna respuesta positiva hasta el momento.

Explicó que los atracos son en general. Hay gente se sube a los techos de las casas y se lleva los tubos del agua que suministra a los tinacos; en donde están construyendo, se han robado bolsas de cemento, rollos de alambrón, tablas, reglas, y lo que se encuentran en el camino.

Añadió que hace apenas unos tres días, por medio de un velador se logró la ubicación de un ladrón, por donde hace base las combis, pero resulta que llamaron al teléfono 911 para que los cuerpos policiacos los ayudaran, y ni siquiera se dignaron a contestarles, por lo que consideró que en esa colonia están indefensos.

Dijo que no solo es ese tipo de robos, sino que ahora, gente no identificada también se dedica a cometer asaltos en las calles a mujeres que van a su trabajo, o a jovencitos que van a las escuelas, lo que resulta peligroso porque la vida de los lugareños está en riesgo.

Aseguró que el incremento de los robos se ha debido a que no hay ninguna vigilancia policíaca. Incluso, comentó que en esa comunidad hay una caseta de policía, pero que está acéfala y de puro adorno, porque no hay ningún agente que esté pendiente, como había anteriormente, y que servía para que ahí reportara la gente cualquier anomalía sobre cuestiones de seguridad.

Los habitantes de ese fraccionamiento, abundó, están en penumbras, ya que muchas luminarias del alumbrado público están fundidas y eso provoca una gran oscuridad durante las noches, lo que es garantía para los delincuentes para que salgan a realizar sus fechorías. EL ORBE / Nelson Bautista