Colonias de Tapachula Registran Más de 50 Apagones Diarios

* La CFE no Informa Sobre las Fallas.

Tapachula, Chiapas; 05 de mayo del 2022.- Habitantes del fraccionamiento La Antorcha, al sur de la ciudad, están muy molestos en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en virtud de que en las últimas semanas han estado sufriendo hasta 50 apagones del suministro cada día, sobre todo por las noches, lo que les afecta mucho tanto en sus actividades como en su economía familiar.

Así lo denunció en entrevista con el rotativo EL ORBE, Federico Peña de León, quien aseguró que en las casas de ese sector de la ciudad se han registrado descomposturas de aparatos domésticos, de oficina y de entretenimiento, ya que después del corte del fluido, cuando vuelve es con voltaje elevado y eso quema los aparatos.

Asimismo, que al quedarse sin energía eléctrica, los alimentos que tienen guardados en el refrigerador de las viviendas se echan a perder, lo que resulta un duro golpe para su economía, ya que la comida está muy cara y ellos tienen que hacer doble gasto.

Agregó que los apagones son a cada rato, tanto en el día como en la noche, y que no solo los habitantes de la Antorcha resultan afectados, sino también usuarios de otras colonias tales como Pobres Unidos, Nuevo Milenio, Libertad El Carmen, entre otras del sur de la ciudad.

Manifestó que este problema ya lo han reportado en la CFE, pero que no les dan una respuesta positiva, pero les mandan de manera puntual los recibos con una de las tarifas más altas en el país.

Un grupo de usuarios decidió llamar a las oficinas de esa dependencia del gobierno federal en el centro del país y explicar la situación. Aunque no lo creyeron por la magnitud de lo descrito, un par de días después llegó una cuadrilla de trabajadores y checó medidores y cableados de muchas casas, pero su reporte fue que no habían detectado el desperfecto.

Como los problemas siguieron, nuevamente acudieron a las oficinas centrales y cuando por fin les contestaron, de nueva cuenta se tuvieron que aventar casi media hora explicando lo que pasaba.

Así, como a las 48 horas después, llegó otra cuadrilla y eta vez la revisión fue más amplia, hasta transformadores, conectores subterráneos y otros, y uno de ellos concluyó que era muy probable que se debiera por el consumo de energía en una obra grande en el sur de la ciudad.

Cansados de lo mismo, en representación de los afectados, un grupo de personas se presentó a protestar a las oficinas de la «empresa de clase mundial», y ahí les asignaron otra cuadrilla y un supervisor de nombre Juan Carlos, quienes se dieron a esas tareas y aun cuando se comprometió a que todo quedaría solucionado, lleva más de un mes y sigue en lo mismo.

Lo curioso del caso es que los apagones, a veces de solo unos segundos, están ocurriendo en momentos en lo que no hay lluvia, viento o cualquier otro fenómeno meteorológico que les pueda servir de justificante.

En lugar de dar solución, en las últimas horas los reportes de una situación similar se han ampliado a otras colonias, como las que se ubican en el sector del fraccionamiento Buenos Aires. EL ORBE / Nelson Bautista