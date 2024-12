Familias Extranjeras Salen en Cuatro Autobuses de Tapachula

* Son Transportados por Elementos del INM.

Tapachula, Chiapas; 23 de Diciembre del 2024.- Por la mañana de este lunes salieron de Tapachula cuatro autobuses llenos de migrantes de diversas nacionalidades, quienes supuestamente tienen citas confirmadas a través de la aplicación CBP-One, sin embargo, hay desconfianza de parte de la comunidad migrantes varada en Tapachula.

Según datos proporcionados por familias extranjeras, no hay confianza de utilizar este servicio, pues hay denuncias que quienes han abordado este tipo de transporte, supuestamente son trasladados a diferentes ciudades del país, pero no al norte.

Este transporte, es brindado por el Instituto Nacional de Migración, como parte del programa de Corredor Emergente que implementó el Gobierno Federal, para que los migrantes viajen de manera segura por territorio nacional.

En total fueron 168 extranjeros quienes abordaron los cuatro autobuses en las inmediaciones del Parque Ecológico de Tapachula y emprendieron el viaje, resguardados por una furgoneta del INM para, supuestamente, llegar a la frontera norte de México con Estados Unidos.

En estos últimos meses ha aumentado la llegada de migrantes a Tapachula por citas CBP One, por lo que las autoridades de México brindan Formas Migratorias Múltiples a los extranjeros, para que abandone el país en un lapso de 20 días y puedan llegar al puerto fronterizo asignado por las autoridades de los Estados Unidos.

Muchos de los migrantes prefieren viajar por sus propios medios, principalmente en avión por la inseguridad en las carreteras de la ruta migratoria en territorio mexicano. EL ORBE/ Mesa de Redacción