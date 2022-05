Población Teme que Crisis Migratoria se Agudice por Restricción de Acceso a Estados Unidos

* Un Juez de EEUU Suspendió el “Título 42”, Ley que Permitiría a los Indocumentados Ingresar a ese País.

Tapachula, Chiapas; 20 de mayo del 2022.- Un Juez federal de Estados Unidos revocó la decisión de suspender el “Titulo 42“ en las leyes de esa nación, el cual iba permitir que los migrantes ingresaran libremente a su territorio sin la restricción sanitaria por el Covid-19.

Por ello, el Centro de Dignificación Humana CDH) consideró que esa es una situación grave que se está reflejando en la frontera norte con manifestaciones y con escalada de violencia.

Indicó que las autoridades norteamericanas ya están preparadas para llevar a cabo redadas, sobre todo en desde Eagle Pass, Texas, cerca de Acuña y Piedras Negras, en Coahuila, lo cual provocará sin duda una escalada de repatriaciones masivas.

“La situación de los cubanos, venezolanos y nicaragüenses está siendo bastante delicada, porque son estos tres países que aportan más migrantes en la crisis humana en la frontera sur de Chiapas“, indicó el organismo.

Además, que la decisión de no revocar el “Titulo 42, va acrecentar la crisis humana que en apariencia estaba en un reposo en la frontera sur de México.

Por eso adelantó que, a partir de la próxima semana, grupos masivos de indocumentados van a iniciar una jornada de protestas en Tapachula, «para decirle al gobierno de Estados Unidos que estamos dispuestos a ser vacunados y que, en la mayoría de los casos, las personas tienen una o dos inyecciones y que no debe ser un pretexto para que no les permitan pedir asilo o refugio en ese país».

Consideró que la crisis migratoria en Chiapas se podría desbordar en cualquier momento por decisiones políticas nacionales y extranjeras.

«El día 6 junio inicia la Cumbre de las Américas, donde México se ha involucrado con países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, quienes están creando una verdadera crisis que se ve reflejada en la migración que se ve reflejado en la frontera sur del territorio nacional“, insistió.

Para ese mismo día tienen contemplado salir en caravana desde Tapachula un contingente que permanece varado en la ciudad, más los miles que se estima saldrán de Honduras en las próximas horas. EL ORBE / REDACCION