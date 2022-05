Suspenden Clases en 88 Preparatorias por Adeudos de Hace más de 6 Años

* Maestros Inician Jornada de Protestas.

Tapachula, Chiapas; 20 de mayo del 2022.- La falta de atención, pero sobre todo de resolución a los temas relacionados al magisterio y lo administrativo, ocasionó que este viernes 88 preparatorias en el estado suspendieran sus clases, porque los maestros protestaron cada quien fuera de sus instalaciones.

Florinda González Villafuerte, catedrática de la Escuela Preparatoria No 1, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que los catedráticos de todas esas instituciones, y las que se sumen, han decidido iniciar una jornada de protestas «urge nadie las va a parar si no se resuelven los problemas»

En la protesta, realizada en las inmediaciones de esa institución educativa, recordó que las hoy autoridades federales prometieron que de la Reforma Educativa no iba a quedar ni una letra de ella, «y no solo quedaron, sino que le pusieron un poquito más, en donde nuestros compañeros han sido afectados desde que hubo el cambio de gobierno»,

Puso como ejemplo que no ha habido ningún movimiento con respecto a la recategorización, al pago de las horas de base, aumentos salariales, descargas académicas, compactaciones, los tiempos completos, entre otros.

Mencionó que hay muchos maestros que llevan seis años sin poder cobrar, que tampoco tienen acceso a más horas de base y a otras categorías.

En el caso particular de esa escuela, indicó que hay alrededor de 60 maestros d la plantilla que están siendo afectados, «pero este problema es en todas las preparatorias del estado».

Al preguntarle sobre a quién responsabilizan de los problemas de las preparatorias en Chiapas, señaló a, Rafael Ovilla Álvarez, director de Educación Media, «que hace lo que quiere con todos nosotros».

Apuntó que esta es la primera protesta con un paro simbólico, pero que están preparados para realizar mayor presión, «hasta propiciar un caos, para que nos miren, porque no nos oyen ni nos resuelven problemas». EL ORBE / JC