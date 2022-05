Caos en Prepas de Tapachula Generan Problemas en el Alumnado

* Maestros aun no se Presentan a dar Clases

Tapachula, Chiapas; 20 de mayo del 2022.- Los problemas en las escuelas preparatorias de la localidad han ido creciendo conforme pasan las horas. Este viernes hubo protestas en tres puntos de la ciudad por parte de padres de familia y alumnos, y en lugar de recibir respuestas, hay silencio por parte de las autoridades.

En el primero de los casos, una comisión de manifestantes se plantó en la entrada a la Escuela Preparatoria No. 3, en donde exigieron al gobierno que obligue a los maestros a presentarse a clases presenciales, de la misma manera que hicieron con los alumnos.

Romeo Zunún Archila, en voz de los tutores, explicó que, por el tema de la pandemia estuvo cerradas las instalaciones casi dos años, pero ahora se suma que por la ausencia de los maestros, siguen suspendidas las clases en esas instalaciones.

Sostuvo que la preocupación y la incertidumbre es que las autoridades educativas no han dado respuesta a las peticiones de las personas que buscan que los estudiantes regresen a las presenciales.

En tanto, Carlos Milton Cárdenas Molina, también padre de familia, añadió que existe temor que sus hijos sean excluidos de las actividades escolares.

Son alrededor de mil alumnos inscritos en esa institución, pero no ha abierto sus puertas para que los maestros, personal administrativo y conserjes justifiquen sus salarios.

Reconoció que hay la propuesta de realizar una convocatoria mayor y afectar a terceros n un lapso de 48 horas, en dado que las autoridades continúen con su postura de no escucharlos.

Mientras tanto, comités de padres de familia y alumnos mantuvieron tomadas las instalaciones de la Unidad Administrativa, por quinto día consecutivo, a falta de respuestas.

Además, grupos similares de la Escuela Preparatoria No. 1 dieron a conocer su postura en una rueda de prensa, ante una problemática similar, a la que tampoco han dado solución. EL ORBE / REDACCION