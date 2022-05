Migrantes Quedan Varados en Tapachula por Burocratismo en Trámites de Visas

*¡El Colmo!, Vienen de Otro País y Exigiendo.

Tapachula, Chiapas; 20 de mayo del 2022.- Migrantes varados de Venezuela dieron a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE que tienen que esperar varios meses para realizar sus trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), situación que los retrasa y los mantiene viviendo en las calles, afuera de los albergues, en los parques y otras áreas públicas.

Keyla Ochoa, migrante de Sudamérica, quien se encuentra en el albergue Belén, consideró que las condiciones de estancia para su familia no son buenas, porque en su caso tiene un niño pequeño con ocho días con fiebre y en los centros de salud los, según dijo, no lo quieren atender.

Dijo que las autoridades de la Comar deberían agilizar sus procesos; porque tienen que esperar mucho tiempo en la ciudad, sin recursos económicos para sus necesidades básicas.

“Para poder pasar por México nos exigen una serie de documentos, pero eso no nos asegura nada, porque corremos peligro con la policía. En mi caso ya cumplimos con los requisitos y me dieron mi cita para el 8 de julio, pero no sabemos a respuesta que nos darán», comentó.”.

Asimismo, que en el albergue les quedan dos noches de las que tienen permitido y que después no saben que van hacer, porque no tienen dinero.

En su mayoría, los extranjeros que ingresan por Centroamérica tienen su destino los Estados Unidos y varias regiones de México. Sin embargo, es en la ciudad de Tapachula, donde se quedan varados en espera de los documentos, porque el aventurarse en avanzar, corren el riesgo de ser detenidos y deportados.

Remarcó que, como en su caso, existen cientos de personas que llegan a la ciudad con miedo, porque hay policías que quieren que los «alivies con algo para que te dejen permanecer acá».

En tanto que, Rosalía Cuan, de esa misma nacionalidad, indicó que después tienen que seguir su proceso en el Instituto Nacional de Migración (INM), en donde asegura que el tortuguismo burocrático es igual o peor, porque hay quienes obtiene su papeles de alguna forma, se van de Tapachula y en el camino los detienen, les dicen que sus documentos son falsos, los rompen y los regresan otra vez. EL ORBE / REDACCION