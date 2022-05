Padres de Familias y Alumnos de la Prepa 2 Mantienen Tomada la Unidad Administrativa

*Todavía no son Atendidos por la Secretaría de Educación.

Tapachula, Chiapas; 20 de mayo del 2022.- La Secretaría de Educación no ha dado respuesta a los padres de familia y alumnos de la Escuela Preparatoria No. 2 de esta ciudad, cuya petición principal es que los docentes ya regresen a clases presenciales, luego de cinco días de protestas en la Unidad Administrativa, la cual mantienen tomada.

Víctor Trinidad Gómez, en voz de los padres de familia, afirmó en entrevista para el rotativo EL ORBE que hay intereses políticos y de la propia Secretaría, lo que impide que ya se dé una respuesta sobre las peticiones.

Como se recordará, debido a que no hay solución, decidieron tomar esas instalaciones gubernamentales desde el lunes, pero hasta este viernes no había respuestas positivas.

Reconoció que, con la toma de ese edificio, provocan incomodidades y atrasos a terceros, pero les pidió que entiendan que este es un problema que en su momento y vía oficios trataron de resolver, pero asegura que las autoridades los ignoraron.

Reiteró que el llamado que hacen es que el personal docente de la Escuela Preparatoria No. 2, ya se presente a trabajar a clases presenciales, tal como ya lo están haciendo en otras instituciones del mismo nivel.

Puntualizó que la educación de sus hijos está de por medio y que por eso, les preocupa que no se resuelva esta problemática, ya que el ciclo escolar está por concluir y son los jóvenes estudiantes los que van a salir directamente perjudicados. EL ORBE / Nelson Bautista