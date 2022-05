Los Migrantes, Debido al “Cobro de Piso” y Pandemia, Tienen en Bancarrota al Sector Comercial

*Señalan Empresarios.

Tapachula, Chiapas; 24 de Mayo del 2022.- Miembros del sector empresarial de este municipio se pronunciaron en contra de la migración extranjera irregular, el cobro de piso a manos de la delincuencia organizada y la pandemia, porque aseguran que los ha dejado en bancarrota y no han logrado tener una recuperación económica en los negocios.

Los indocumentados, dijeron, los ha afectado en todos los aspectos sociales, económicos, psicológicos y de toda índole, «porque se han apoderado del Centro y de las principales calles del municipio».

La población en general tiene miedo de acudir al Centro porque creen que podrían ser agredidos por los extranjeros que se encuentran diseminados por todas las calles de la Ciudad.

Walter Orozco, de la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de Tapachula (APIMEX), señaló en entrevista para rotativo EL ORBE, que en cuanto al tema de las ventas los empresarios del Centro representan la mayor parte de la economía de este municipio.

Consideró la falta de recursos circulantes es derivada de la parte migratoria y de todas las personas que están varadas en este municipio, «quienes no respetan las leyes mexicanas y nosotros no tenemos la culpa que estén pasando situaciones complicadas en su país y tampoco se trata que vengan a generar un grave daño”.

Desde su punto de vista, las ventas en la localidad han descendido hasta en un 70 por ciento en todos los rubros “si visitas cada local comercial, todos te van a decir que no hay negocio y que la economía está por los suelos”.

Esa Asociación se formó por las afectaciones que hubo durante lo álgido de la pandemia, recordó, y porque sus 250 agremiados coinciden que han sido afectados de una u otra forma por la presencia de los indocumentados.

Por ello, pidió a las autoridades de los tres niveles de Gobierno que atiendan el tema del flujo migratorio, «porque afecta a la economía y a los ciudadanos en general».

Al sintetizar la situación por la que atraviesan, afirmó que la migración y la pandemia del Covid-19 nos han colapsado, y ahora se suman las extorsiones (llamadas popularmente cobros de piso).

“Ahora ya tenemos mucho miedo y a muchos empresarios nos están atosigando con el cobro de piso y eso es lamentable», indicó.

Desde su punto de vista, no se trata de un delito común sino una situación grave que, en otras entidades del país, se ha desbordado y generado pánico en la sociedad y la quiebra de las empresas establecidas.

Lo peor de todo, apuntó, es que si las autoridades no atienden el llamado de auxilio de la población para frenar ese tipo de extorsiones, hay la propuesta de que apliquen la ley por sus propias manos. EL ORBE / La Redacción