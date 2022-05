Protestan en Tapachula por Desaparición de Joven Universitaria

*En la Presidencia Municipal.

Tapachula, Chiapas; 24 de Mayo del 2022.- Para protestar por la desaparición de su hija Monserrat Vázquez García, de 18 años de edad, y pedir a las autoridades su búsqueda y el esclarecimiento de su ausencia, se manifestó al mediodía de este martes en la Presidencia Municipal, la señora Juana García Martínez.

Acompañada de familiares, amigos y vecinos de la colonia Emiliano Zapata, comentó que su hija, quien por cierto es estudiante del primer semestre de Ciencias Químicas en la UNACH, desapareció desde la mañana del domingo pasado y que desde entonces la han estado buscando por todas partes, pero no obtienen ningún resultado positivo.

Indicó que ya pusieron la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, aquí en Tapachula, pero hasta este día no les tenían ninguna información sobre el avance de la investigación. Por eso, durante la manifestación pidió a las autoridades se agilice el proceso.

Sobre la posibilidad de que la joven se haya ido con algún pretendiente, comentó que Monserrat no tiene novio y que por ello lo descartaban.

Concluyó que están pendientes sobre los avances que tengan las autoridades en torno al caso. EL ORBE / Nelson Bautista