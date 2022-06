Retira Iglesia Católica Restricciones Para Asistir a Misas Presenciales

*Luego de dos Años de Pandemia.

Tapachula, Chiapas; 31 de mayo del 2022.- Chiapas ha permanecido en el Semáforo Epidemiológico en verde y los contagios del Covid-19 se han reducido de manera considerable de tal manera la Iglesia Católica, en apego a lo establecido por la Secretaría de Salud, retiró la restricciones que se había puesto en los templos con motivo de la pandemia, y ahora se amplió la invitación a los feligreses a participar en la misas presenciales.

Y es que, en tos más de dos años de contingencia, se había puesto de alternativa las misas virtuales, además de que, cuando ya se pudieron abrir, se hizo de manera restringida, como la sana distancia, una ruta de entrada y otra de salida, aforo a menos del 50 por ciento de la capacidad, suspendieron las celebraciones como bodas, bautizos, primeria comunión, confirmaciones, entre otras.

Alejandro Padilla Fajardo, párroco de la iglesia Jesús de la Buena Esperanza, confirmó en entrevista para el rotativo EL ORBE, que ya no hay restricciones y por ello hizo un llamado a la comunidad católica a los templos, «porque no hay como la presencia de la persona y que mejor recibir a Jesús sacramentalmente»..

Con respecto al resto de las actividades en la iglesia, informó que ya se han normalizado en su totalidad, aunque precisó que dentro del templo se pide que los asistentes usen cubrebocas y gel antibacterial.

En su caso particular, comentó que permiten solamente hasta 4 bautizos en una misa dominical, para no aglomerar más gente de lo que es conveniente.

Puntualizó que aún hay un sector de la población que prefiere no asistir a las celebraciones presenciales y prefiere tras alternativas, pero la mayoría ya está llegando a los templos. EL ORBE / JC