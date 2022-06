Autoridades de Protección Civil Mantienen Monitoreo en Ríos y Playas de Chiapas

*Por el Paso del Huracán “Agatha”.

* Se Intensifica por dos Días Más.

Tapachula, Chiapas; 31 de mayo del 2022.- Luego de las secuelas de que ha dejado el huracán Agatha a su paso por la Costa de Chiapas en las últimas 48 horas, y que dejó lluvias en la región Soconusco, hasta la noche de este martes en el municipio de Tapachula no se había registrado afectaciones de consideración, más que un derrumbe por el rumbo de Manacal, en la zona alta.

Así lo dio a conocer, Herbert Schroeder Bejarano, director de Protección Civil en la localidad, quien agregó que anticipadamente al fenómeno meteorológico, en Tapachula hubo lluvias que fueron de entre 50 a 65 milímetros e precipitación, sobre todo en la zona alta, pero las mismas no fueron causa de daños severos.

En entrevista para el rotativo EL ORBE dijo que, a pesar de las precipitaciones, los ríos que atraviesan el municipio han presentado normalidad en cuanto a los parámetros, incluso niveles muy bajos, y por lo mismo, se está lejos de inundación de alguna comunidad, o que las lluvias hayan causado algún problema ni en las colonias asentadas en las márgenes de los afluentes, como tampoco en la zona baja.

Por otra parte, comentó que aunque todavía no hay daños, de todos modos ya tienen contempladas 10 áreas en la zona urbana para considerarlas como refugios temporales, en caso de que más adelante se presentara alguna inundación o problema mayor.

Asimismo, que de momento hay un área de inestabilidad que se está formando del Istmo de Tehuantepec hacia el Golfo de México, y que esto puede generar fuertes lluvias en toda la zona de convergencia que hay en el Pacífico, incluso puede jalar la humedad hacia la costa chiapaneca.

Añadió que independientemente de lo que está provocando el fenómeno Agatha, vienen otros más adelante, aparte de las ondas tropicales que también generan lluvias fuertes, por lo que exhortó a estar alertas y extremar precauciones ante los pronósticos para esta zona.

Recomendó que, en el caso de la gente del medio rural, si hay lluvias, que no traten de atravesar ríos o arroyos porque pueden resbalar y las corrientes los pueden arrastrar.

Asimismo, que los techos de las casas deben estar bien asegurados y anclados para que los fuertes vientos que acompañan a las lluvias, no los dañen. EL ORBE / Nelson Bautista