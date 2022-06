Padres de Familia Niegan el Acceso al Director de la Escuela Preparatoria 2

*Exigen el Regreso a Clases en las Aulas.

Tapachula, Chiapas; 06 de Junio del 2022.- Padres de familia de la Escuela Preparatoria No. 2, Eduardo Javier Albores, decidieron este lunes no permitir la entrada a Miguel Ángel Montelongo Orella, quien asegura ser el nuevo director de esa institución educativa.

Bertha Pérez Gutiérrez, presidente del Comité de Salud en esa escuela, acusó a las autoridades de la Secretaría de Educación, de generar y no resolver ese conflicto, el cual está afectando directamente a los estudiantes porque les han trastocado su ciclo escolar.

En entrevista para el rotativo EL ORBE explicó la entrevistada que hay, además, un grupo de maestros que se aferra a no asistir a dar clases presenciales, argumentando que lo han hecho en línea o de manera virtual, pero manifestó la señora Pérez Gutiérrez que eso no garantiza la educación de los jóvenes, ya que muchos de éstos ni siquiera tienen internet en sus casas.

Insistió que el deseo de todos es que los maestros faltistas ya se presenten a las aulas, así como resolver los temas pendientes.

«Nuestros hijos tienen derecho a una buena educación y a estar en instalaciones limpias. Por eso se formó un comité de padres de familia para atender todos estos asuntos y gracias a ello ya se llevan tres meses trabajando, pero no en el cochinero de antes», indicó.

Asimismo, que se requiere que los demás docentes ya se presenten a la escuela a dar sus clases de manera presencial, que es el clamor generalizado.

Por su parte, Montelongo Orella, indicó que tienen toda la disponibilidad de estar en la escuela y atender lo relativo a las clases presenciales, pero que nuevamente, este día les cerraron las puertas y no los dejaron entrar, «por el capricho de unos pocos padres y docentes»

Se desconoce hasta ahora cuál ha sido la respuesta de la Secretaría de Educación en torno a las cuentas bancarias con millones de pesos que eran de las aportaciones de los padres de familia, es decir, los verdaderos propietarios de esos recursos económicos.

Ese dinero, según lo han declarado una y otra vez padres de familia de diversas escuelas, funcionarios de esa dependencia de la actual administración, se lo quedaron. EL ORBE / Nelson Bautista