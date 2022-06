Campesinos Mexicanos Migran Ante Bajos Salarios Laborales

*Dejan Abandonadas las Parcelas.

Tapachula, Chiapas; 12 de Junio del 2022.- «Un campesino en Chiapas gana actualmente unos 700 pesos a la semana por jornadas de 11 horas promedio al día, incluso, destina una cuarta parte de ese dinero para pagar pasaje. Lo peor de todo es que la gran mayoría no cuenta ni siquiera con empleo y por ello se ve obligado a migrar».

Así lo dio a conocer en entrevista para EL ORBE, Ángel López Gómez, de la Asociación de Colonias Populares de la región, quien dijo que, aquellos que corren con la suerte de ser contratados, tienen que cubrir jornales desde las 07:00 de la mañana a las 06:00 de la tarde, y a veces más.

«La imparable carestía de la vida y la falta de apoyos los ha sumido en la marginación. Por eso ha crecido también la delincuencia, por bajos salarios y la falta de empleo, señaló.

Según su opinión, las cosas se agravan cuando en la familia hay dos o tres hijos, quienes tienen que abandonar la escuela porque ha dejado de ser gratuita y ahora hay que pagar «cuotas voluntarias» que se las quedan los mismos funcionarios, o porque tienen que dejar las aulas para tratar de aportar algo a la economía familiar.

De acuerdo a su versión, el combate a la pobreza es solo una farsa más, y por el contrario, ha crecido mucho más y las pocas oportunidades que hay de empleo, son solo para jóvenes, con mínimo preparatoria y mal pagados.

«Entonces no hay muchas opciones para el campesino en Chiapas, es decir, o migra en busca de una alterativa para sobrevivir o deja de comer», insistió.

En esa necesidad detalló que «la canasta básica ha aumentado a niveles disparados en estos cuatro años, y por eso el campesino no tiene otra que salir de sus Estados». EL ORBE / JC