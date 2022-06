A Donar en los Bancos de Sangre Invita el IMSS Chiapas

*Para Salvar Vidas.

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas invita a la población a que acuda a donar sangre en alguno de sus dos bancos, ubicados en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, mejor conocido como “5 de Mayo”, en Tuxtla Gutiérrez, y en HGZ No. 1, en Tapachula.

De acuerdo con María del Carmen Jiménez González, jefa de laboratorio y Banco de Sangre del HGZ No. 1 “Nueva Frontera”, en Tapachula, al donar sangre una persona puede ayudar a cuatro más, por eso la importancia de promover la donación altruista de componentes sanguíneos para salvar vidas y atender urgencias médicas.

La especialista recordó que en el HGZ No. 1 constantemente realizan campañas para promover la donación altruista, pues en nuestro país el porcentaje de esta acción en México es sólo del 3%.

Destacó que cada donación de sangre equivale a una cantidad de 450 mililitros, es decir, un 10% total del volumen sanguíneo de cada persona; además, expresó se puede fraccionar en cuatro productos: concentrado eritrocitario, plaquetas, plasma y crioprecipitado.

“Tenemos campaña permanente de donación de sangre altruista. Nuestro hospital es altamente quirúrgico, por lo que requiere mucha sangre, por las atenciones de emergencia y los diagnósticos que se realizan diariamente. Necesitamos de su ayuda que, a su vez ayuda muchos pacientes, sobre todo aquellos que tienen diagnóstico de cáncer o aquellos que entran de urgencia por algún accidente y que no tienen quién les pueda donar, por eso insistimos tanto porque necesitamos tener reserva para salvar vidas”, indicó.

La jefa de laboratorio y Banco de Sangre del HGZ No. 1, en Tapachula, enumeró los requisitos que se deben cumplir para poder ser donador altruista:

1.- Estar sano.

2.- Tener entre 18 y 65 años de edad.

3.- Pesar más 50 kg.

4.- No estar tomando antibióticos.

5.- Deberá contar mínimo con cuatro horas de ayuno, evitar la ingesta de alimentos ricos en grasa previos a la donación (huevo, carnitas, jamón, tamal, chorizo, milanesa, chicharrón, etc.).

6.- Deberá transcurrir más de un año después de realizarse el último tatuaje, perforaciones o acupuntura.

7.- No estar embarazada ni estar amamantando.

8.- No tomar medicamento en la última semana.

9.- No haber ingerido las últimas 48 horas alcohol.

10.- Si padece presión alta pero está controlado, puede ser donador.

Cabe mencionar que este año México es la Sede Mundial de la Donación Altruista, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre 2022, y el lema es: “Donar sangre es un acto de solidaridad, únete al esfuerzo y salva vidas”.

Para mayor información y ubicar el Banco de Sangre del IMSS más cercano está disponible la página de internet http://www.imss.gob.mx/bancodesangre y para aclaración de dudas el teléfono 800 623 2323. Boletín Oficial