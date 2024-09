Llevan Varios Meses sin Agua en Los Llanes

*Los Recibos del COAPATAP Sí son Puntuales.

Tapachula, Chiapas 18 de junio de 2024.- Desde hace unos cuatro meses, quienes habitan en la Etapa 3 del fraccionamiento Los Llanes, al sur oriente de la ciudad de Tapachula, están sufriendo por falta de agua potable y aunque oportunamente lo dieron a conocer en las oficinas del Comité de Agua Potable y Alcantarillado (Coapatap), no han sido atendidos.

Así lo dio a conocer el señor Richard Guillermo Constantino, presidente de los colonos de esa etapa, quien en entrevista con el rotativo El Orbe aseguró que cuando fueron a reportar al Coapatap, el encargado operativo Roberto Carlos “N” prácticamente los tiró a locos y no hizo nada por atenderlos.

El denunciante dijo que en total son más de 50 familias las que están sufriendo por falta de agua, ya que quienes viven en la entrada o en la parte de enfrente de la colonia, si tienen el suministro, pero todo el resto no cuenta con ese servicio, dizque por falta de presión.

El caso es que han pedido al Coapatap que los apoyen, pero en esta oficina el encargado operativo ni se preocupa para nada en brindarles la atención. Al contrario, el entrevistado aseguró que dicho funcionario le comentó que le hicieran como quisieran, total, a él le da igual.

El denunciante señaló que los colonos tienen que comprar agua dos veces por semana con los repartidores particulares, que tiene un costo de 300 pesos por un tinaco, y eso lesiona gravemente su economía de las familias, porque la mayoría que vive en ese lugar, son personas de escasos recursos económicos.

Agregó que los colonos han sido pacientes, esperando que Coapatap los atienda, pero como ven la indiferencia por parte de la empresa suministradora de agua, van a tener que tomar otras alternativas y si es posible, van a llegar al cierre de calles importantes y un plantón indefinido en demanda de atención. EL ORBE/Nelson Bautista