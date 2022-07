Más de 80 Mil Mujeres han Denunciado Agresiones Sexuales en México Durante los Últimos 4 Años

* Se Reportaron También 4 mil 156 Feminicidios

Tapachula, Chiapas; 01 de julio del 2022.- Aunque no es con la magnitud de como ocurre en otras zonas del país, especialmente en el norte, de todas formas, es preocupante la violencia que se ha desatado en la Frontera Sur, con el asesinato de personas, entre estas muchas mujeres, lo que no se registraba anteriormente.

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, Isabel Méndez Hernández, dirigente de la organización «Mujeres en Movimiento por la Liberación Nacional», quien lamentó esta situación, «ya que el signo de violencia está presente en muchos lugares y se ha incrementado en un 20 por ciento en contra de la población femenina».

En ese sentido, agregó que han pedido a las autoridades mayor seguridad, que estén pendientes y traten de bajar los índices de violencia, «ya que se trata de la vida y se ve que la gente ha perdido el respeto al ser humano. Eso es precisamente lo que pedimos”.

Añadió que en el caso de del sector femenino, los riesgos son mayores ya que la violencia no solo la encuentran en la calle, sino que también en los propios hogares, como cuando el marido agrede a la mujer, o el novio hace lo mismo con la novia, incluso entre los propios hermanos o demás parientes.

Consideró que la adicción a las drogas forma parte de los causales de violencia, ya que aquellas personas adictas o influidas por el alcohol u otra droga, son proclives a desarrollar violencia hasta llegar a los homicidios.

Enumeró otros factores, como el machismo, la desigualdad de género y la crítica situación económica en las familias, influyen para que no se dé ese respeto que debe haber no solo hacia las mujeres, sino para todos en general.

LA SANGRIENTA REALIDAD EN CIFRAS

De enero del 2018 a mayo de este año se presentaron 80 mil 180 denuncias penales en territorio nacional por violación sexual, pero se desconoce cuántas víctimas más decidieron guardar silencio y dejaron todo en la impunidad, o desaparecieron.

Según las cifras oficiales, 15 mil 322 se denunciaron en el 2018; 17 mil 342, en 2019; 16 mil 543, en 2020; 21 mil 189, en 2021; y 9 mil 764 en los primeros cinco meses de este año.

De todos esos casos, 2 mil 489 corresponden a Chiapas. 805 en 2018; 532, en 2019; 458, en 2020; 525, en 2021; y 169 de enero a mayo de este año.

En ese mismo periodo se han denunciado penalmente en México 4 mil 156 feminicidios, distribuidos en 898 en 2018; 946 en 2019; 949 en 2020; 978 en 2021; y 385 en los primeros cinco meses de este año.

En lo que respecta a Chiapas, en esos cuatro años y medio se han confirmado 129 feminicidios; de los cuales 21 se reportaron en el 2018; 20 al año siguiente; 28 durante el 2020; 46 en el 2021; y de enero a año, otros 14. EL ORBE / Nelson Bautista