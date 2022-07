Protestan Usuarios de la CFE por Constantes Apagones y Falta de Atención

* Afectadas 700 Familias en Colonia EL Porvenir.

Tapachula, Chiapas; 01 de julio del 2022.- Esta semana ha sido de protestas en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Tapachula, sobre todo por falta de atención y de mantenimiento a las redes, suspensión total del suministro y constantes apagones, así como las altas tarifas.

Este viernes no fue la excepción ya que usuarios de la colonia El Porvenir acudieron a las oficinas de la paraestatal a presentar su informidad.

Olga López, en voz de los manifestantes, dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE que ya tienen tres días sin el servicio y que lo han reportado oportunamente -y muchas veces-, pero no hay respuestas, y que en el número para reportar las fallas les contestan muy mal o les cuelgan.

Comentó que desconocen con precisión cuál es la falla, pero que de manera repentina se suspendió el suministro y no les explican nada ni lo restablecen.

«Estamos desesperados porque hay niños en la casa y luego la comida, los refrigeradores, todo se echa a perder, y por eso necesitamos con urgencia que nos pongan la energía», indicó.

Mientras que, Jaime Fuentes Ramos, otro de los afectados, abundó que la CFE ha ocasionado a últimas fechas demasiados apagones «y de alguna u otra forma tenemos averías con nuestros aparatos electrónicos, como el refrigerador y nuestra comida se echa a perder, y eso quién nos lo va a pagar el día de mañana».

En su caso, la problemática se agudiza porque padece de discapacidad visual, pero que las afectaciones son para todos, «además que, si no pagas a tiempo, te la vienen a cortar de inmediato, y eso no es factible, porque no contamos con el servicio, hay apagones y tampoco nos hacen caso, y eso que somos el pueblo».

Según su versión, tan solo en su colonia hay alrededor de 700 familias afectadas, ero que tienen conocimiento que hay otros sectores de la ciudad que está sufriendo de lo mismo. EL ORBE / JC