Mosca de la Fruta Causa Daños Irreversibles en la Producción

Sobre Todo al Mango del Soconusco.

Tapachula, Chiapas; 02 de Julio del 2022.- La mosca de la fruta son insectos bastantes dañinos para la agricultura en general, no solo para el cultivo del mango, sino para otros más, debido a que produce afectaciones directas por el efecto de la picadura de la hembra sobre el fruto, para realizar la ovoposición, que es una vía de entrada de hongos y bacterias que descomponen la pulpa.

Así lo dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE, el parasitólogo Jorge Toledo Arreola, del Departamento de Entomología Tropical del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), quien recalcó que la actividad de las larvas en las frutas produce una maduración precoz y caída del fruto, y la consiguiente pérdida de cosecha.

Comentó que la acción de la mosca de la fruta requiere de atención permanente por el daño irreversible que provoca, ya que de manera comercial ese producto ya no puede salir al mercado por la presencia de gusanos en su interior, lo que causa no solo desconfianza en el consumidor, sino hasta un gesto de rechazo total.

Agregó que la detección de moscas de la fruta, es uno de los componentes básicos en los programas de control, a través de la utilización de trampas y atrayentes, de acuerdo con la especie a monitorear, para realizar un seguimiento en cuanto a magnitud y duración de la infestación, número relativo de adultos, extensión de áreas infestadas y avance de la plaga en superficies cultivadas.

Asimismo, que la disposición de métodos precisos para el trampeo de las poblaciones de mosca de la fruta, es una condición previa para tomar decisiones efectivas en relación con los programas de control en áreas amplias destinadas a suprimir las plagas.

Por otro lado, comentó que tienen un listado de 2 mil 200 productores de mango, y de ellos unos 600 son los que exportan esa fruta a los Estados Unidos, y éstos son los que tienen que llevar un control de plagas más intenso porque de lo contrario, las empacadoras no lo reciben si durante los muestreos, resulta infestado. EL ORBE / Nelson Bautista