Estamos Hartos de los Abusos Cometidos por Migrantes: Comunidad

* ¿Hasta Cuándo va Parar Esto?

Tapachula, Chiapas; 20 de julio del 2022.- Por la presencia de miles de migrantes que tienen invadidas las calles de la localidad desde hace unos tres años, los habitantes están viviendo bajo un clima de zozobra, de temor y de riesgo constante, por la violencia que desatan los extranjeros, por la disputa de lugares con la venta clandestina que arman en el centro de la ciudad o porque exigen «sus derechos” y atención de inmediato.

Así lo manifestó en entrevista con el rotativo EL ORBE, Ángel López Gómez, parte de la coordinación de Organizaciones de Colonias Populares de la Región, quien aseguró que tal vez no todos los migrantes son malos, pero desafortunadamente con ellos se han infiltrado Maras Salvatruchas, de El Salvador, que son los que se dedican a delinquir. porque esa es su profesión, esa es su forma de vida, y aquí en Tapachula han encontrado un lugar propicio.

Lamentó que el gobierno federal tenga en el total abandono a Tapachula, porque el decreto que firmó para recibir a todos los migrantes con los brazos abiertos, está ocasionando todo eso.

Agregó que no hubiera tanto problema si los migrantes, al ingresar a este país, trajeran consigo toda su documentación en regla, para nada más sellarles y que continúen su camino. Pero no es así, ya que muchos de ellos vienen huyendo de sus respectivos países por el gobierno opresor que tienen, porque no hay condiciones favorables, o por ser delincuentes.

Añadió que hay extranjeros que llegan a la frontera sur de Chiapas y, en lugar de acatar las leyes y normas sociales, les pierden el respeto a las autoridades mexicanas y a la ciudadanía en general con sus actitudes violentas y por el cochinero que dejan en los espacios donde invaden para pernoctar.

Dijo por último que los migrantes se han apoderado también de la venta ambulante y no pagan ningún impuesto. Por lo tanto, no tienen ese derecho y es ahí donde la autoridad debe aplicar el orden. EL ORBE / Nelson Bautista