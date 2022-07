Venta de Productos Esotéricos Disminuye más del 60% en Mercados de la Región

* Debido a la Crisis Económica.

Tapachula, Chiapas; 20 de julio del 2022.- Debido a la falta de circulante motivado por la evidente crisis económica que hay en el país, así como también por la escasa producción de parafina (insumo básico), las ventas de velas, veladoras y otros artículos exotéricos en los comercios locales se ha venido en disminución y en la actualidad penas alcanza un 60 por ciento.

Así lo dio a conocer en entrevista para el rotativo EL ORBE, el comerciante José Delfino Ventura López, quien manifestó que otro factor que influye enormemente es que también las festividades han escaseado, y si no hay celebraciones pues no hay uso de velas y veladoras, o de otros productos relacionados a esos eventos.

Comentó que en las familias de la región hay otras prioridades y preocupaciones. En primer lugar, tienen qué pensar en la alimentación, en atender su salud y la educación de los hijos, a quienes hay que inscribirlos en las escuelas, comprarles uniformes, zapatos, y otros gastos.

Añadió que la situación es un tanto alarmante, porque las bajas ventas no dan para más. En su caso, comentó que podido sobrellevarla porque vende en un local propio en el interior de un mercado del centro de la ciudad. Sin embargo, para quienes tienen sus establecimientos en otras partes y con el mismo rubro de venta, la situación debe ser peor, por el pago de renta y de otros servicios.

Ante ese difícil panorama, comentó que los comerciantes tienen que establecer algunas estrategias, con una mejor atención, como poner artículos en oferta, en lugar de encarecer sus productos, aunque eso los podría llevar a la quiebra total. EL ORBE / Nelson Bautista