Reducción de Impuestos en la Frontera Sur no ha Causado Impacto Social

* Señala Bloque Ciudadano.

Tapachula, Chiapas; 22 de Julio del 2022.- «Desde el inicio de la presente administración federal se anunció que habría cambios en la aplicación de impuestos, tomando en consideración de que Tapachula y otros municipios forman parte de la franja fronteriza que divide a Guatemala y México, pero no ha habido un impacto social positivo. Es más, la mayoría de la población ni enterada está».

Así lo manifestó, Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, representante del Bloque Social de Izquierda Nacional Ciudadana, quien en entrevista con Periódico EL ORBE, dijo que ya van cuatro años de ese anuncio y no se ve por ningún lado dónde están o cuáles son esos beneficios para la población, pues los ciudadanos siguen pagando el mismo IVA y otras responsabilidades fiscales.

Consideró que valdría la pena que las autoridades explicaran a detalle sobre ese tema, los beneficios y los requisitos que hay que cumplir para alcanzar esas modificaciones hacendarias, si las hay.

Los municipios de la región limítrofe con Guatemala, agregó, están comprendidos dentro de los 20 kilómetros paralelos a la frontera, y por ende considerados para obtener esos apoyos.

Empero, dijo, «de nada sirve conocer esta demarcación si a la población no se le detalla la forma en que recibe beneficios en los cobros de impuestos, si es que realmente los están aplicando, porque así como están las cosas actualmente, pareciera que no hay nada de eso».

Manifestó que las ventajas de los intercambios comerciales solo se ve en la frontera norte, donde los residentes de esa parte del país sí reciben beneficios. EL ORBE / Nelson Bautista