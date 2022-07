Se Reinstalan Vendedores Extranjeros en Calles del Centro de Tapachula

* Invaden Banquetas, Jardineras, Estacionamientos, Entre Otros Espacios.

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio del 2022.- Ni siquiera ha pasado una semana desde que las autoridades locales hicieron un operativo en el centro de la Ciudad para desalojar al comercio informal de cientos de migrantes en calles, banquetas, jardineras, pasillos, estacionamientos y otras áreas públicas, que ellos en reinstalarse para imponer su ley.

Dolores Aguilar, de oficio comerciante, indicó que las acciones que se emprendieron para dejar limpia la vía pública de la informalidad, sobre todo de los haitianos que comercializan de todo, pero fuera de la ley.

«Los indocumentados quieren que les resuelvan a ellos su economía. Yo sé que todos tenemos necesidad, pero ellos son personas que no entienden, no obedecen, no acatan leyes. Las autoridades deben de poner un reglamento, donde se les exija obedecer las leyes de México y de Tapachula», señaló en entrevista para rotativo EL ORBE.

Los turistas y lo consumidores en general se han alejado del primer cuadro de la Ciudad por los zafarranchos que han protagonizado los indocumentados, e incluso los mismos comerciantes establecidos tienen mucho miedo de ser víctimas en cualquier momento, «y por eso queremos qué la autoridad también ponga un hasta aquí a todo este problema», indicó.

Hizo un llamado a las dependencias encargadas del control migratorio en territorio nacional, para que verifique las condiciones legales en las que todas esas personas entraron y permanecen en Chiapas, y si no reúnen los requisitos, que sean deportados de inmediato.

«Creo que se van a tener que tomar estrategias más duras al ver que no hay ninguna respuesta con ellos, porque quieren hacer acá su ley y pues no es así», insistió.

Además, la venta informal por parte de los migrantes es una competencia desleal para los comercios establecidos y que por ello muchos han tenido que cerrar sus locales por quiebra, mientras que otros apenas sobreviven en su economía.

De acuerdo a su versión, esos extranjeros son tan agresivos que, tan solo en la semana pasada realizaron tres enfrentamientos en pleno centro de la Ciudad y con eso se pone en riesgo la seguridad y la integridad de todas las personas que transitan en ese sector o que tienen sus negocios. EL ORBE / JC